Ставший причиной расистского скандала тренер описал случившееся

Тренер турецкого "Истанбула" Пьер Вебо, ставший причиной расистского скандала во время матча Лиги чемпионов с французским "ПСЖ", описал случившееся. Его слова приводит BBC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я был очень агрессивен. Жаль, если меня запомнят по этому. Честно говоря, мне стыдно. Там, где я был, было очень легко сказать: "Третий парень, удали его". Но судье также было легко сказать то, что он сказал", - сказал Вебо. Он добавил, что решение игроков покинуть поле из-за случившегося запомнят надолго, так как теперь они начали решать, продолжать матч или нет.

Во время матча между ПСЖ и "Истанбулом" 8 декабря резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал Вебо "черным парнем", уточняя, кому следует вынести наказание. После этого игроки обеих команд приняли решение покинуть поле в знак несогласия. Матч был перенесен на 9 декабря и завершился со счетом 5:1 в пользу французской команды. Встречу обслуживала другая судейская бригада.

Чолтеску объяснил свою фразу в адрес Вебо. Он заявил, что слово negru по-румынски означает "черный", а вовсе не "негр". Арбитр подчеркнул, что он не расист. Однако его оправдания сочли неубедительными.