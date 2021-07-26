https://news.day.az/sport/1364687.html Азербайджанские борцы завоевали еще две медали
Азербайджанские борцы завоевали еще две медали
В Будапеште (Венгрия) завершился юношеский чемпионат мира по борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали еще две медали. Рахман Керимов (51 кг) и Руслан Нуруллаев (71 кг) выиграли последние схватки, завоевав бронзовые медали.
Таким образом, в копилке Азербайджана одна серебряная и семь бронзовых наград.
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