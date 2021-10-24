https://news.day.az/sport/1395200.html Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России - ВИДЕО
Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России - ВИДЕО
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве. Поединок прошел на "ВТБ-Арене".
Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.
Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.
Джонсону 36 лет, в Bellator он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. Всего на его счету 15 побед и восемь поражений.
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