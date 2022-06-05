«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за перенесшего остановку сердца Эриксена

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании полузащитника "Брентфорда" Кристаана Эриксена. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, новоиспеченный главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг впечатлен игрой датского полузащитника.

Напомним, что Эриксен перешел в "Брентфорд" в зимнее трансферное окно. Его контракт был подписан до конца сезона с возможностью продления еще на один год. В нынешнем сезоне Эриксен принял участие в 11 матчах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать три результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость датского футболиста оценивается в € 15 млн.

12 июня 2021 года 29-летний футболист потерял сознание и упал во время матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией. У игрока произошла остановка сердца. Первую помощь ему оказал капитан команды Симон Кьяер, затем подоспели врачи датской сборной, а позже дежурная бригада реаниматологов. Футболиста реанимировали и отправили в госпиталь. Позже в больнице Эриксену установили кардиостимулятор.

Отметим, что Эриксен на тот момент являлся игроком миланского "Интера", но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

Фото: Reuters