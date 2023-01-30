https://news.day.az/sport/1532954.html Обвиняемый в изнасиловании Алвес впервые сыграл в футбол в тюрьме
Обвиняемый в изнасиловании Алвес впервые сыграл в футбол в тюрьме
Обвиняемый в изнасиловании бразильский футболист Дани Алвес сыграл свой первый матч в тюрьме. Об этом передает Day.Az со ссылкой La Vanguardia.
По информации издания, 39-летняя звезда футбола сыграл с другим заключенным. Матч вызвал огромный ажиотаж у других обитателей тюрьмы. Все хотели понаблюдать за тренировкой многократного победителя Лиги чемпионов.
"Я приму все, что произойдет. Я ушел из дома в 15 лет и преодолел труднейшие ситуации. И это пройдет", - цитирует спортсмена газета.
Перед игрой Алвес купил "необходимых" вещей на 100 евро: дезодорант, шампунь, несколько энергетиков, четыре йогурта и четыре банки тунца.
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