Сборная Азербайджана сыграет с Англией и Украиной в отборе на ЕВРО

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка отборочного этапа молодежного ЕВРО-2025 (U-21).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам жребия молодежная сборная Азербайджана попала в группу F. Соперниками команды Самира Алиева стали сборные Англии, Украины, Сербии, Северной Ирландии и Люксембурга.

Матчи группы будут проведены с марта этого года по октябрь 2024-го. Победители групп и три лучших обладателя вторых мест (без учета результатов против обладателей шестых мест) получат прямые путевки в финальную стадию. Шесть оставшихся обладателей вторых мест в ноябре 2024 года разыграют три последние путевки в стыковых матчах.

Отметим, что финальная стадия ЕВРО-2025 пройдет в Словакии.

