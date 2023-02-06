Легенда «ПСЖ» подпишет новый контракт с клубом

Защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос подпишет новый контракт с французским клубом. Об этом сообщает издание L'Équipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, бразильский игрок обороны подпишет с "ПСЖ" новое соглашение, которое будет рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Также сообщается, что президент клуба из столицы Франции Нассер Аль-Хелайфи хочет, чтобы Маркиньос завершил карьеру в "ПСЖ".

Бразилец выступает за парижан с 2013 года. До этого он выступал за итальянскую "Рому". В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник принял участие в 21 мачте, в которых ему удалось забить один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Маркиньоса составляет €70 млн.