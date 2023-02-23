Наставник Гента перед ответным матчем с Карабахом напомнил о 600 000 евро

Главный тренер бельгийского "Гента" Хейн Ванхазебрук провел пресс-конференцию перед ответным стыковым матчем Лиги конференций по футболу против азербайджанского "Карабаха", сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Если пройдем квалификацию, то попадем в 1/8 финала. Есть сложные соперники, есть те, которых можно пройти. Травмированные игроки чувствуют себя хорошо, но это не означает, что они все сыграют. Мы надеемся на восстановление Кастро-Монтеса, который уже тренируется. Окуму должен пройти проверку.

Кроме 600 тысяч евро за победу есть еще и престиж клуба. Нашей целью было выход в Лигу Европы, в чем мы не преуспели. Теперь наша цель ЛК, где мы ставим новые задачи. Призываю болельщиков прийти на стадион и поддержать команду.

В первом матче у нас была только несколько моментов, в которых не было ни одного удара в створ ворот. Это связано с качеством. Надо определить цель и забить", - заявил наставник "Гента".

