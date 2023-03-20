Экс-тренер «Наполи» Гаттузо об игре Кварацхелии

Бывший главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо сравнил грузинского футболиста неаполитанцев Хвичу Кварацхелию с легендарным игроком "Манчестер Юнайтед" Джорджем Бестом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кварацхелия? Это все равно что снова увидеть Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной легкостью. "Наполи" - это команда, которая меня впечатляет, они играют в футбол мечты", - приводит слова специалиста Football Italia.

Экс-игрок казанского "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из российской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с нападающим.

Сейчас на счету Хвичи уже 12 голов и десять результативных передач в 23 матчах чемпионата Италии. Он является лидером Серии А по числу ассистов.

Грузинский полузащитник был признан лучшим игроком февраля в Серии А.