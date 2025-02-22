https://news.day.az/sport/1732175.html Объявлены судьи матча Азербайджан - Ирландия Объявлены назначения матча между мужскими сборными Азербайджана и Ирландии по баскетболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что игру последнего тура первого отборочного этапа европейской зоны ЧМ-2027 обслужат судьи из трех разных стран.
Объявлены судьи матча Азербайджан - Ирландия
Объявлены назначения матча между мужскими сборными Азербайджана и Ирландии по баскетболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что игру последнего тура первого отборочного этапа европейской зоны ЧМ-2027 обслужат судьи из трех разных стран.
На встречу назначены Здравко Рутешич (Черногория), Духан Кёйичи (Турция) и Неманья Влахович (Сербия). Техническим представителем матча будет Мехмет Кешератар (Турция).
Отметим, что игра, которая состоится завтра в Бакинском Дворце спорта, начнется в 17:00.
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