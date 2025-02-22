Объявлены судьи матча Азербайджан - Ирландия

Объявлены назначения матча между мужскими сборными Азербайджана и Ирландии по баскетболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что игру последнего тура первого отборочного этапа европейской зоны ЧМ-2027 обслужат судьи из трех разных стран.

На встречу назначены Здравко Рутешич (Черногория), Духан Кёйичи (Турция) и Неманья Влахович (Сербия). Техническим представителем матча будет Мехмет Кешератар (Турция).

Отметим, что игра, которая состоится завтра в Бакинском Дворце спорта, начнется в 17:00.