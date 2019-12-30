За последние две недели около 200 тысяч местных и иностранных туристов отменили или отложили поездки в Тадж-Махал, одну из самых популярных туристических достопримечательностей в мире, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам Динеша Кумара, главы специального отделения туристической полиции, наблюдающего за порядком возле Тадж-Махала, в декабре этого года количество туристов, посещающих достопримечательность, сократилось на 60 процентов. Он добавил, что декабрь традиционно остается самым популярным среди туристов для посещений Тадж-Махала месяцем.

"Индийские и иностранные туристы звонили в наши диспетчерские, чтобы удостовериться, можно ли посещать Тадж-Махал. Мы гарантируем им защиту, но многие все же решают держаться подальше от достопримечательности", - сказал Кумар.

Как отмечают эксперты, индустрия туризма в Индии наиболее сильно пострадала от масштабной антиправительственной акции протеста против нового закона о гражданстве, которая в декабре охватила несколько индийских городов. По меньшей мере власти семи индийских штатов выпустили предупреждения туристам воздерживаться от поездок в эти районы.