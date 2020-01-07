10 вещей, которые обязательно стоит сделать в Баку - советы европейского эксперта - ФОТО

Будучи крупнейшим городом и столицей Азербайджана, Баку имеет множество интересных для туристов мест. Город расположен на западном берегу Каспийского моря. Когда вы посетите Баку, у вас будет идеальный доступ к прекрасным пляжам и не только!

Как передает Day.Az об этом говорится в статье эксперта по евротуризму, известного travel-блоггера и основателя сайта Pretty Wild World Эван Кристин.

Предлагаем вашему вниманию впечатления, которыми поделилась автор, посетив Баку:

Баку, как и весь Азербайджан, богат своей историей. Туристы, прибывшие сюда, могут открыть для себя много исторических достопримечательностей. Особенно стоит отметить средневековый Ичеришехер, но это далеко не единственное великолепное место, которое вас удивит в столице Страны огней.

Бакинский туризм также широко известен своими торговыми точками. Здесь туристы могут найти не только оживленные местные рынки и магазинчики, но и дорогие бутики. А если вы устали от походов по магазинам, в Баку можно зарядиться энергией, наслаждаясь лучшими блюдами Азербайджана.

Вокруг туристических достопримечательностей легко найти еду по вкусу - от скромной уличной до эксклюзивных ресторанов с азербайджанской или международной кухней.

Баку, как мегаполис Азербайджана, конечно, имеет массу возможностей для гостей страны. Наиболее важным для туристов является размещение в отеле, что будет довольно легкой задачей ввиду того, что здесь их функционирует огромное множество.

Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы самостоятельно изучить достопримечательности Баку, групповые экскурсии, которые проводятся ежедневно, помогут вам быстро познакомиться с городом и его историей, ибо здесь есть много замечательных мест.

Чтобы облегчить вам поездку я собрала здесь 10 лучших советов, которые помогут вам спланировать поездку в Город ветров:

Посетите побережье моря

Баку имеет впечатляющую береговую линию, украшенную экзотическими пляжами и шикарными пристанями для яхт.

Знаменитый бакинский бульвар - это идеальное место для осмотра достопримечательностей. Здесь также можно взять напрокат велосипед и роликовые коньки. Летом не стоит забывать о замечательных пляжах, на которых вам откроются живописные виды.

Одним из привлекательных мест является торговый центр Park Bulvar, находящийся все на том же бульваре. Если вы хотите попробовать что-то более необычное в Баку, вы можете посетить 5D кинотеатр или покататься на гигантском колесе обозрения The Baku Eye, высота которого составляет около 60 метров.

Окунитесь в голубые воды местных аквапарков

Отправляйтесь в Dalga Beach Aquapark Resort. Это самый большой аквапарк в Азербайджане. Неудивительно, что он превращается в одно из самых излюбленных мест для туристов.

В Dalga Beach Aquapark Resort есть множество развлечений. Здесь доступно около десяти бассейнов, включая детские, и шесть захватывающих горок. Если вы приедете со своими детьми, их можно оставить в детском клубе аквапарка, где их будут развлекать.

Курорт находится в 37 километрах от центра города Баку, в районе Мардакан.

Экскурсии по морю

При посещении Баку обязательно нужно посмотреть на него с моря. Для этого советую отправиться на прогулку на катере, с которого вы сможете ясно увидеть, каким шикарным и современным стал город с годами. Маршрут прогулки, которая занимает около получаса, начинается с востока на запад. Вы можете увидеть всю красоту бакинского пейзажа, а также завораживающее море. Чтобы сесть на судно, нужно идти на набережную, расположенную недалеко от главной гавани Баку. Судно отправляется каждый час.

Также можно совершить 40-минутное путешествие на лодке от Морского терминала бульвара в Приморском национальном парке.

Если вы хотите осмотреть достопримечательности Баку более стильно, вы можете присоединиться к экскурсиям на яхте. Эти яхт-туры проводятся Бакинским яхт-клубом.

Войдите в средневековый мир

Город внутри города - вот что такое Ичеришехер. Ичеришехер, более известный как Старый город, является гордостью Баку. Когда вы посещаете Баку, Старый город является одним из мест, которые обязательно(!) нужно посетить.

Эта туристическая достопримечательность Баку окружена стеной, предположительно построенной в 12 веке. Внутри Старого города вы обнаружите, что там по-прежнему проживает довольно много людей и сохранено историческое наследие. Вы увидите древние мечети, хамамы (бани), караван-сарайи и многое другое.

Наиболее знаковыми местами для посещения в Баку, расположенными в Старом городе, являются Дворец Ширваншахов и Девичья Башня.

Дворец Ширваншахов был построен в 15 веке. Внутри дворца вы найдете несколько мечетей, баню и мавзолей.

Девичья башня была построена тремя веками ранее и имеет высоту почти в 30 метров. Внутри башни вы найдете музей, отображающий историю Баку. Вы также можете купить некоторые сувениры в сувенирном магазине, расположенном внутри Девичьей башни.

Неудивительно, что, учитывая всю эту древнюю красоту, ЮНЕСКО включила Старый город в Список объектов всемирного наследия.

Чтобы посетить Старый город, вам не нужно платить никаких сборов. Однако, если вы приехали на машине, вам придется заплатить за парковку, или вас могут попросить просто оставить свой автомобиль за пределами Старого города.

Почувствуйте тепло современности

Баку - это намного больше, чем просто история и старые здания. Если вы хотите испытать изощренную современную сторону города во время своего визита, вам нужно посетить одну из самых известных достопримечательностей - Пламенные башни (Flame Towers).

Уникальная форма Башен превратила это строение в одну из самых любимых туристических достопримечательностей Баку. Flame Towers состоят из трех башен, каждая из которых имеет различные функции.

Одна башня предназначена для проживания, другая - для размещения офисов, а последняя - это один из самых элегантных отелей в городе, Fairmont Hotel Baku. Вместе эти три башни создают форму пламени, из-за чего и получили такое название.

Стены Пламенных башен покрыты светодиодными экранами, которые дарят жителям и гостям столицы захватывающий вид ночью.

Вы можете подняться на фуникулёре от побережья, чтобы лучше увидеть Flame Towers. Для этого нужно сойти с фуникулёра в Нагорном парке. Если вы сделаете это в нужное время, вы сможете наблюдать величественный закат над гигантскими башнями.

Нажмите на газ

Если вы ищете захватывающие развлечения в Баку, особенно если вы любитель скорости, отправляйтесь в Baku Karting & Event Center.

Здесь можно взять напрокат гоночный автомобиль, прокатиться с ветерком на высокой скорости, не боясь, что вы попадете в аварию или полиция выпишет вам штраф. Здесь также есть школа пилотов для детей и взрослых.

Если хотите отпраздновать свой день рождения, повышение на работе или устроить вечеринку, вы можете воспользоваться клубом внутри этого центра. Бакинский картинг-центр является крупнейшим в регионе.

Романтика на гондоле

Если поездка в Венецию кажется вам слишком дорогой, вы можете увидеть мини-вариант "Города каналов" здесь, в Баку. Система прогулочных водных каналов Малая Венеция была построена в 1960 году, и с тех пор она стала одним из самых привлекательных мест для туристов.

Она расположена на Бакинском бульваре и занимает площадь в 10 000 кв.метров. Здесь есть два больших острова и несколько поменьше. Они связаны красивыми мостами из декоративных камней. Прогулка на гондоле - одна из самых романтичных вещей, которые вы можете попробовать. Вода в каналах ярко-синяя, что делает эту достопримечательность еще более впечатляющей.

Прогулка по самой оживленной улице

Еще одним примечательным местом для посещения в Баку является улица Низами или, в народе, просто "Торговая". Вы можете отправиться за покупками в один из множества элегантных, очаровательных бутиков, найдете много ресторанов, кафе. Даже если вы не собираетесь отовариваться на этой улице, ее все равно стоит посетить. Место очень красивое, особенно ночью, когда включаются декоративные светильники. Вы можете совершить вечернюю прогулку, делая прекрасные снимки.

Почувствуйте себя великаном

Одно из самых впечатляющих мест в Баку - всемирно известный Музей миниатюрных книг.

Этот музей принадлежит Зарифе Салаховой. У нее имеется более 6000 книг в миниатюрном размере, но не все они выставлены в музее.

Когда вы войдете в этот очаровательное место, вы почувствуете себя гигантом. Музей миниатюрной книги работает с понедельника по воскресенье с 11 до 17 часов. Вход в музей бесплатный, но вы можете оставить здесь чаевые, как и большинство посетителей.

Покушайте, как шейх

Грешно путешествовать, не наслаждаясь местной кухней. В Баку можно ознакомиться с удивительным многообразием вкусной азербайджанской еды. Множество уличных торговцев и ресторанов, которые продают туристам доступные, но вкусные угощения, доставят удовольствие любому туристу.

Попробуйте знаменитые азербайджанские шашлыки, гутабы, долму, лявянги, плов... Список можно продолжать бесконечно. Вы будете поражены богатым, насыщенным вкусом азербайджанской кухни во время поездки в эту фантастическую столицу Страны огней.