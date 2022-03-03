https://news.day.az/tourism/1441097.html Казахстанский лоукостер начнет летать в Баку
Казахстанский лоукостер начнет летать в Баку
Казахстанский лоукостер FlyArystan начнет выполнение авиарейсов по маршруту Актау-Баку, передает Day.Az со ссылкой на компанию.
Планируется, что выполнение авиарейсов начнется с 1 апреля. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям.
Напомним, что FlyArystan является первой и единственной бюджетной авиакомпанией Казахстана. Онлайн-продажа билетов FlyArystan была запущена в марте 2019 года на сайте авиакомпании.
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