Казахстанский лоукостер начнет летать в Баку

Казахстанский лоукостер FlyArystan начнет выполнение авиарейсов по маршруту Актау-Баку, передает Day.Az со ссылкой на компанию.

Планируется, что выполнение авиарейсов начнется с 1 апреля. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям.

Напомним, что FlyArystan является первой и единственной бюджетной авиакомпанией Казахстана. Онлайн-продажа билетов FlyArystan была запущена в марте 2019 года на сайте авиакомпании.