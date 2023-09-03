Туристов предупредили об опасности багажных бирок

Багажные бирки, которые в некоторых случаях весьма удобны для туристов, на самом деле в некоторых случаях опасны, а не полезны. Угроза наступает в случае, если на них указано слишком много личной информации, т.к. злоумышленники могут использовать эту информацию в своих целях, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Согласно видеоролику, опубликованному в аккаунте TikTok стюардессой Элли, туристам, отправляющимся в поездку с багажными бирками на чемоданах. Она призвала пассажиров не делиться с публикой личной информацией на бирках, чтобы избежать потенциальных проблем с безопасностью.

"Всегда следите за тем, чтобы на вашей багажной бирке контактная информация была на внутренней стороне. Я вижу так много людей с багажными бирками и их информацией, выставленной на всеобщее обозрение. Их имя, адрес, номер телефона, электронная почта... Это слишком много информации для простого человека. Здорово иметь багажную бирку, просто не разглашайте на весь мир всю свою информацию. Я часто езжу на поезде, и в поезде много сумасшедших, мне не нужно, чтобы моя информация была просто на виду у всех", - предостерегла она.

Её совет поддержали многие подписчики, которые ранее не задумывались об этом аспекте безопасности. Один из них отметил: "Я никогда не думал об этом, спасибо!", а другие отметили его комментарий лайками.

Добавим, что другие эксперты также советовали не указывать домашний адрес на багажных бирках, а вместо этого использовать рабочий адрес или ограничивать информацию только основной контактной информацией. Так, Ричард Клайв Роулендс предложил указывать рабочий адрес, чтобы облегчить возврат утерянного багажа, но ни в коем случае не раскрывать личный адрес. Важно помнить, что безопасность личной информации важна во время путешествий, и маленькие шаги, такие как хранение багажных бирок внутри чемодана и ограничение информации, могут помочь избежать краж ценных вещей в будущем.