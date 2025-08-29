Названы лучшие безвизовые направления для медового месяца

Куба и Маврикий вошли в список лучших направлений для медового месяца, которые не требуют визы.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала трэвел-эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Дарья Абакумова.

"На Маврикии особо важно выбрать хороший пляж. Как правило, отели с отличными песчаными пляжами имеют приставку Бичкомбер (Beachcomber). Будучи одним целым островом, Маврикий, в отличие от Мальдив и Сейшел, немного теряет в приватности, но привлекает туристов своей природой. Тут по-прежнему можно искупаться в Индийском океане и найти отели с наивысшим уровнем обслуживания. На Маврикии можно поплавать с китами, взять превосходную вертолетную экскурсию и исследовать остров вдоль и поперек. Без визы на Маврикии российским туристам можно оставаться 60 дней" - рассказала эксперт.

Среди направлений она также выделила Кубу, где россияне могут оставаться без оформления визы 90 дней.

"Куба - остров, где время остановилось. Если вы все-таки выберете это направление, будьте уверены - картинка будет "как из фильма". Эдакий СССР на латиноамериканский мотив. Американские ретромобили и советские "Жигули" делят дорогу на далеком острове. Куба создана для самых активных пар, которые не планируют проводить много времени на территории отеля, при этом сочетая пляжный и активный отдых. На Кубе очень красивое Карибское море и Атлантический океан. Также в стране Карибов есть кораллы, специально для тех, кто любит дайвинг и снорклинг", - посоветовала Абакумова.

Еще один вариант для молодоженов, по мнению эксперта, - Мальдивы.

"Мальдивы просто идеально подходят для медового месяца. Острова настолько тихие, спокойные, уединенные, но при этом есть прекрасные современные отели, которые позволят насладиться и дискотеками, лучшей едой, и кино под открытым небом. Высокий сервис, идеальнейшие пляжи, лазурная вода и отдаление от мира. Сама атмосфера настраивает на романтический отдых", - отметила трэвел-специалист.

Для тех, кто хочет совместить комфортные отели с пляжами и активный отдых, Абакумова посоветовала Сейшелы.

"Направление подойдет тем, кто хочет такой же белоснежный песок и красивый океан, как на Мальдивах, но при этом они достаточно активные туристы. Кому будет мало территории отеля, кто любит природу, исследовать, путешествовать, брать машину в аренду, посещать природные заповедники, небольшие исторические экскурсии в центре столицы Виктории. Сейшелы - это все те же самые Мальдивы, но вы не ограничены одним островом. Вы можете посещать соседние острова, также дайвить, нырять с черепахами, знакомиться с культурой, историей и местной кухней", - рассказала она.

И в заключение эксперт отметила более классическое направление - Турцию.

"Турция очень многогранна и многообразна, есть потрясающие отели с гигантской зеленой территорией, которые позволяют вообще не покидать территорию, где есть все необходимое для отдыха без заморочек - сервис, услуги, анимации, дискотеки, рестораны "все включено". В Турции можно совместить романтические прогулки на корабле с отдыхом на пляже и конными прогулками. Есть классные и стильные отели в историческом Стамбуле", - заключила Абакумова.