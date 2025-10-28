Названа лучшая для путешествий европейская страна

Португалию признали лучшим направлением Европы для туристов по результатам премии World Travel Awards. Это действительно одно из наиболее удачных направлений для путешественников, которое пока не успели распробовать туристы, согласился гендиректор "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в беседе с НСН он назвал эту страну "недооцененной жемчужиной".

Португалия имеет массу причин для гордости, включая богатую культуру и историю, необыкновенные виноградники, а также красивые эксклюзивные курорты, например, Мадейру, считает эксперт. При этом там мало туристов, так как пока эта страна остается недооцененной среди путешественников.

"Все едут в Испанию, а грамотные люди - в Португалию, - подчеркнул Арутюнов. - Португалия получила награду не за количество туристов, а за колорит и недооцененность со стороны массового туриста".

В целом, по статистике, самыми популярными среди европейских стран у туристов остаются Франция, Испания, Италия и Турция, заключил специалист.