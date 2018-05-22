Гарри Поттер уже не тот: Дэниел Рэдклифф в халате и с пистолетами взорвал Сеть - ФОТО
Популярный актер Дэниел Рэдклифф, который стал известен благодаря роли волшебника Гарри Поттера в цикле фильмов об этом герое, не устает удивлять фанатов своими слегка эксцентричными ролями. То он играл наркоторговца, то парня с рогами на голове (в прямом смысле), то неонациста. А на днях актер просто привел всех в замешательство, ужас и восторг одновременно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, дело в том, что в сети появились фотографии со съемочной площадки нового фильма Рэдклиффа "Пушки Акимбо". На снимках звезда "Гарри Поттера" разгуливает по улице в трусах, халате, тапочках в виде лап и с двумя пистолетами. Этот "прикид" уже сам по себе странный, но в добавок Рэдклифф скорчил такие гримасы, что невольно возникает вопрос: " Кто его выпустил из психушки?". Разумеется, фотографии тут же превратились в мемы и разлетелись по всему миру.
Отметим, что съемки нового фильма "Пушки Акимбо" начались в конце апреля в Новой Зеландии. По сюжету персонаж Рэдклиффа должен спасти свою бывшую возлюбленную. Дата выхода фильма предварительно назначена на 2019-й год.
Day.Az представляет подборку наиболее интересных мемов с актером:
Mood: Гарри Поттер после выпускного в Хогвартсе
Гарри поттер и серые трусы в жёлтую уточку
Травология по расписанию
"Гарри Поттер и ипотека" (с)
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