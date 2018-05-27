Британский миллиардер собрался в космос

Бизнесмен Ричард Брэнсон заявил BBC, что в ближайшие месяцы отправится в космос. Сейчас он проходит подготовку астронавта, чтобы стать одним из первых космических туристов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам, 67-летнего британца, каждый день он занимается фитнесом, теннисом, тренируется на центрифуге, имитирующей перегрузки во время космического полета

Принадлежащая Брэнсону компания Virgin Galactic занимается организацией суборбитальных полетов на коммерческой основе. В космос туристы смогут отправиться на корабле SpaceShipTwo модели Unity за 250 тысяч долларов, передает ТАСС.