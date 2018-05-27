Британский миллиардер собрался в космос
27 мая 2018 17:03 51
Бизнесмен Ричард Брэнсон заявил BBC, что в ближайшие месяцы отправится в космос. Сейчас он проходит подготовку астронавта, чтобы стать одним из первых космических туристов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По словам, 67-летнего британца, каждый день он занимается фитнесом, теннисом, тренируется на центрифуге, имитирующей перегрузки во время космического полета
Принадлежащая Брэнсону компания Virgin Galactic занимается организацией суборбитальных полетов на коммерческой основе. В космос туристы смогут отправиться на корабле SpaceShipTwo модели Unity за 250 тысяч долларов, передает ТАСС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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