Том Хенкс восхитил романтическими фото с женой и показал, как они выглядят

Голливудский актер Том Хенкс и его супруга, актриса Рита Уилсон на днях отпраздновали годовщину бракосочетания.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, Том на своей странице в Instagram рассказал, что с женой они уже вместе 36 лет. По случаю "агатовой" свадьбы актер разместил нежное фото, на котором предстает с возлюбленной. Семья на фоне водоема счастливо обнимается и наслаждается отдыхом на яхте.

"1988? Какая круглая дата. Супруги Уилсон и Хенкс официально стали женой и мужем. 36 лет! С тех пор ничего, кроме любви... Спасибо", - восхитил подписью кадра Том.

В свою очередь, Рита также публично поздравила своего возлюбленного с таким важным для них праздником. На своей странице актриса опубликовала целый ряд общих фотографий, сделанных в разные периоды жизни. В частности, во время их отпусков и светских мероприятий.

"36-я годовщина!. Старейте вместе со мной, лучшее еще впереди" - Роберт Браунинг", - растрогала Уилсон.

В комментариях поклонники супругов не смогли оставить звезд без поздравлений и благодарности за то, что они являются образцами настоящей любви.

- С годовщиной вас, двое красавчиков.

- Эти улыбки сами всего говорят. С годовщиной вас!

- Поздравляю с годовщиной. Пусть у каждого найдется такая любовь!

- Люблю вас обоих. Спасибо, что вдохновляете нас всех.

- Поздравляю с годовщиной милую и самую добрую пару.