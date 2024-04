Электроседан Lynk & Co Zero скоро дебютирует

Совместная компания Geely и Volvo тестирует полностью электрический седан Lynk & Co Zero. Ожидается, что его официальный дебют состоится через месяц в Швеции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание CarNewsChina, автомобиль будет стоить от 200 000 до 300 000 юаней.

Заместитель генерального директора Lynk & Co Флинн Чен на своей странице в социальной сети Weibo подтвердил факт теста Lynk & Co Zero в горах в Китае. На шпионских фотографиях новая машина показана в красном и черном цветах.

На этих фотографиях видно, что передняя часть этого нового автомобиля выполнена в стиле Lynk & Co. Автомобиль также оснащен скрытыми дверными ручками и цельнокроеными задними фонарями. Общий вид автомобиля напоминает нам о Lotus Emeya, которым также владеет Geely.

Zero будет включать в себя такие технологии, как рулевое управление задними колесами, электромагнитную подвеску CDC, двухкамерную пневматическую подвеску и цифровое шасси с искусственным интеллектом.

Вполне вероятно, что Zero будет конкурировать с Xiaomi SU7.

Lynk & Co - бренд, совместно разработанный Geely и Volvo и основанный в 2016 году. Первоначально они продавали только автомобили с ДВС, но довольно быстро представили PHEV. До недавнего времени они были в основном известны внедорожниками с единственным седаном 03, к которому теперь присоединился 07 EM-P.