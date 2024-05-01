Бывшая жена известного актера роется в помойках в поисках еды

40-летняя бывшая модель Лони Уиллисон, она же - экс-жена актера Джереми Джексона, звезды сериала "Спасатели Малибу", из ухоженной красотки превратилась в человека, оказавшегося на дне.

Как пишет Daily Mail, ее заметили на улицах Лос-Анджелеса, когда она рылась в мусорных баках в поисках еды, передает Day.Az со ссылкой на Focus.

Лони таскала с собой тележку для покупок, где лежали ее вещи. У нее в руке была какая-то трубка, а один из пальцев сломан.

Уиллсон надела широкие розовые штаны поверх серых брюк и полосатую грязную и растянутую футболку. На шею она намотала платок, а на голову надела черную бейсболку. Ансамбль завершали черные кроссовки и коричневая сумочка через плечо.

За последний год бывшую звезду уже несколько раз видели, когда она искала в мусорках еду. Ее руки покрывают либо краска, либо синяки, а некогда красивое лицо выглядит изможденным и постаревшим.

В сентябре прошлого года женщину заметили, когда она совершала покупки в магазине 99 Cents, где она была изображена с газировкой и пачкой Twizzlers.

Ранее Лони снималась для таких журналов как Glam Fit, Flavour и Iron Man, а затем пропала с поля зрения. В 2018 году ее впервые заметили на улице, и уже тогда она выглядела, словно бездомная.

Виноватым во всех своих нынешних бедах Уиллсон считает бывшего мужа. В интервью X17 Online она заявила:

"Мой бывший муж. Жениться. По крайней мере, я развелась... это все и стало причиной".

В 2014 году у пары случился резкий раскол, после того как они прожили в браке менее двух лет. Лони утверждала, что Джереми пытался задушить ее в ходе пьяной драки. В результате инцидента у нее были сломаны два ребра, повреждена шея и остались царапины на лице и теле. Тогда обвинений она не предъявляла, и дело закрыли.

Год спустя модель выступила против мужа после того, как Джереми выгнали из шоу Celebrity Big Brother в Великобритании за то, что он обнажил грудь соседки по дому Хлои Гудман. Лони призналась, что пожалела о том, что ранее не заявила на актера:

"Я не сообщила о нем, когда он напал на меня, потому что боялась. Я была в плохом эмоциональном состоянии и не хотела, чтобы Джереми попал в тюрьму. Но после всего этого, я думаю, мне следовало бы это сделать. Возможно, тогда я могла бы помешать Хлое пройти через это. Я не удивлена, что это произошло. Я знаю, какой Джереми. По крайней мере, теперь все видят, с чем мне пришлось мириться".

По словам Уиллсон, в 2016 году у нее случился психический срыв, и она начала верить, что кто-то посылал в ее тело электрические токи, которые можно исправить только приемом метамфетамина. Бывшая звезда журналов и культуристка сказала, что чувствовала сильную боль в животе.

Лони утверждала, что "не может жить в доме", потому что кто-то "бил ее электрическим током каждый день в течение почти года", и теперь она не может подвергаться воздействию электричества.

"Я думаю, что, кроме электричества, я также улавливаю и другие вещи, например, определенные химические вещества, батареи или предохранители, проволоку, различные типы металлов. Так что я думаю, что мое тело даже фильтрует подобные вещи", - сказала Лони.