Поражен масштабами и красотой Баку

Я поражен масштабами и красотой столицы Азербайджана - города Баку.

Об этом сказал Day.Az известный российский актёр театра и кино Алексей Бардуков, который побывал в Баку в рамках прошедших Дней российского кино.

"Впечатлен - это даже мало сказать, Баку для меня открытие. Даже в первой поездке из аэропорта до центра города я был поражен масштабами, красотой, чистотой, светом Баку, его зеленью. Сочетание природы и архитектуры - исторических и новых зданий - великолепно. Мне безумно понравилась экскурсия по Старому городу (прим. - Ичери шехер). Нам показали места, куда обычно не ступает нога обычного туриста", - отметил он.

По словам актера, он обязательно хочет приехать в столицу Азербайджана еще раз.

"Я заехал на "разведку", еще приеду, и буду всем рекомендовать..." - добавил он.

Отметим, что в рамках Дней российского кино Алексей Бардуков представил вниманию бакинского зрителя фильм "Хоккейные папы" (режиссер Андрей Буланов).

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