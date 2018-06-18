Пять методик, чтобы избавиться от навязчивых мыслей

Негативные мысли могут незаметно засесть у нас в голове и создавать дискомфорт. Избавиться от них бывает довольно сложно. Но все возможно, если приложить немного усилий, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Вашему вниманию пять методик, которые помогут избавиться от навязчивых мыслей.

1. Ведение дневника

Многие европейские психологи и психотерапевты рекомендуют своим клиентам, жалующимся на навязчивые, тревожные мысли, вести дневник. Для чего это нужно? Дело в том, что когда мы записываем наши мысли, мы анализируем их более эффективно, чем в тех случаях, когда они остаются жить в нашей голове. Дневник помогает в долгосрочной перспективе достичь отличных результатов в борьбе с навязчивыми мыслями, потому что позволяет избавляться от них, путем высвобождения на бумагу.

Записывайте каждую мысль, которая атаковала вас в течение дня, а для большего успеха - пишите возможное решение проблемы, с которой связана эта мысль. Когда все тревожное будет перенесено на бумагу, а также к каждой тревожной идее присоединится решение проблемы, вы почувствуете не только облегчение, но и увидите, что все не так страшно, как рисует воображение.

2. Эмоциональное общение

Вторая методика имеет похожий принцип действия - она помогает избавиться не только от тревожных мыслей, но и от того эмоционального и энергетического посыла, который они несут. Эмоциональное общение позволяет человеку делиться своими тревогами и страхами, при этом освобождает его от гнетущих мыслей.

Поделитесь с близкими людьми тем, что происходит у вас в голове, открывайте свои чувства. Тревога, которая была озвучена, угасает и не имеет такого влияния на ваше эмоциональное состояние. Вам станет легче уже в момент общения, но если вы будете регулярно разговаривать об этом, получая поддержку и сочувствие, в долгосрочной перспективе ситуация изменится в лучшую сторону, причем кардинальным образом.

Если вы не хотите перегружать друзей и близких потоком негатива, который бурлит в вашем разуме, - отправляйтесь к психологу. Там вас не просто выслушают, но еще и помогут найти первопричину состояния и решить проблему профессиональным способом.

3. Критическое мышление

Умение критически мыслить - это "спасательный круг" для человека, страдающего от навязчивых, угнетающих образов и идей. Учитесь реагировать на каждую навязчивую мысль не подавлением, а критическим анализом. Например, вам внезапно пришла в голову мысль о том, что ваш партнер не честен с вами, при этом избавиться от навязчивого образа не получается. Задайте себе пару вопросов - почему вы так думаете, есть ли доказательства, случалось ли подобное в прошлом.

Если вы выстроите мыслительный процесс в критическом русле, вы увидите, что навязчивая мысль является случайно сгенерированной и не имеет никаких веских оснований для существования, и уже тем более, не достойна того, чтобы вы ее развивали в своей голове. Если же ситуация складывается так, что мысль подтвердится, это тоже хорошо - вы сможете с помощью критического мышления быстрее решить эту проблему.

4. Юмор

Умение посмеяться над собой - это качество, которое очень хорошо помогает справляться с различными трудностями и проблемами в жизни. Научитесь доводить неприятные, навязчивые мысли до абсурда и смеяться с них. Учитесь развивать негативные мысли в таком направлении, где они покажутся смешными и пустяковыми.

Если вы сделаете такой подход своей привычкой, вы сможете быстро избавляться от негативных мыслей, восстанавливать и улучшать свое эмоциональное состояние в любом месте, независимо от обстоятельств. Позитивный взгляд на негативные мысли - это идея, которая работает и позволяет контролировать свой разум.

5. Агрессия

Агрессия многими воспринимается, как негативное явление, однако, в борьбе с навязчивыми мыслями она весьма эффективна, так как позволяет перенаправить энергию в продуктивное русло. Как применять на практике? Все очень просто - рассердитесь на мысль, которая вам надоедает (не на себя), дайте выход своей агрессии в каком-то мирном занятии. Это может быть бег, бокс, крик, пение - что угодно, что подходит вам для реализации сильных эмоций. Энергия, вместе с агрессией будет высвобождена и потрачена на что-то полезное, а вместе с этим вы освободитесь от надоедливых мыслей.

Навязчивые мысли могут становиться серьезным препятствием на пути к гармоничной и счастливой жизни. Но, если начать не подавлять их, а искоренять из своего разума, вместе с энергетикой, которую они несут, со временем можно полностью перестроить свое мышление. Все зависит только от желания человека и его постоянства.