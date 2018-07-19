Популярный метод редактирования ДНК оказался смертельно опасным

Эксперты из Института Сенгера в Великобритании обнаружили, что использование распространенной системы CRISPR/Cas для работы с геномом может приводить к возникновению множества незапланированных опасных мутаций. Дополнительная сложность в том, что данные повреждения генов невозможно обнаружить стандартными методиками, передает Day.Az со ссылкой на dailyhype.ru.



Система ДНК-редактирования CRISPR/Cas предусматривает внесение изменений в последовательность нуклеотидов. Специальные Cas-белки при этом используются для разрезания цепочек ДНК. Ученые обнаружили, что "разрезающий" белок способен удалять достаточно крупные последовательности нуклеотидов, но до сих пор эти случаи считались редкостью.



На данный момент CRISPR/Cas применяется в клинических исследованиях, а также для лечения нескольких видов онкологии. Ученые из Великобритании заявляют, что метод серьезно влияет на ДНК далеко за пределами участка, на который оказывается целенаправленное воздействие.



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Подтверждения полученных результатов пока нет, но многие исследовательские группы сообщают, что побочные эффекты CRISPR/Cas действительно куда более серьезные, чем представлялось ранее. В своем исследовании ученые проверили состояние стволовых клеток после воздействия CRISPR и заметили, что перестраиваются тысячи оснований далеко от места воздействия. При развитии организма, это повышает риски мутаций и появления раковых опухолей.

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