Как выглядят самые ужасные тюремные камеры в разных странах

Мы собрали фотографии тюремных камер со всего мира, чтобы показать, как содержатся заключённые в разных странах. Контраст просто поразительный. В нашем списке есть как простые камеры, так и камеры строгого режима. Конечно же, их нельзя сравнивать, но они очень хорошо дают понять, как разные страны относятся к своим заключённым. Это может зависеть от экономической ситуации в стране или от того, как общество относится к ценности жизни.

Исправительная колония Отаго, Мельбурн, Новая Зеландия

Эту тюрьму называют "Милтон Хилтон", здесь заключённые могут расслабляться в шикарных условиях, пока отбывают срок. Камеры в этом учреждении выглядят, скорее, как комнаты подростков, чем как тюрьма. Здесь есть система медицинского обслуживания и библиотека, чтобы люди чувствовали себя членами общества.

Гражданская тюрьма на Гаити, Аркаие, Гаити

Гаитянская гражданская тюрьма в прибрежном городе Аркаие известна своей переполненностью. В 2016 году во время беспорядков оттуда сбежали 174 заключённых, много охранников было ранено и один убит.

Тюрьма Эвин, Тегеран, Иран

Тюрьма сильно переполнена, условия здесь антисанитарные, а жарким иранским летом температура может достигать +45°С. Здесь нет никакого кондиционирования, и воздух в камерах пахнет потом и человеческими экскрементами. Качество воды очень плохое, а порции условно съедобной пищи очень маленькие. Медицинского обслуживания практически нет. В дополнение ко всем прочим мучениям у арестантов почти нет контакта с внешним миром.

Исправительная тюрьма особо строгого режима во Флоренции, штат Колорадо, США

Открытая в 1994 году эта тюрьма предназначалась для изоляции преступников, считающихся слишком опасными для обычной тюрьмы. Здесь их держат в одиночной камере 23 часа в сутки. В оставшийся час, выделенный для принятия душа, физических упражнений и, по особому разрешению, телефонных звонков, узники передвигаются со строгими ограничениями (в наручниках, в кандалах или в обоих сразу). Кормят их прямо в камере, и пища не включает продуктов, которыми можно навредить себе или создать антисанитарные условия.

Следственный изолятор под Гаагой, Нидерланды

Тюрьма была основана в 1993 году как часть Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии. В настоящее время это следственный изолятор Международного уголовного суда, где содержатся обвиняемые в международном геноциде, преступлениях против человечества и военных преступлениях. В каждой камере есть отдельный санузел. Заключённые могут посещать спортзал с инструктором, а также могут готовить для себя. В каждой камере есть персональный компьютер, где арестанты могут просматривать материалы по своему делу.

Дом предварительного заключения в Буа-д'Арси, Франция

В этой тюрьме содержатся заключённые, ожидающие суда, и осужденные, отбывающие срок до 1 года.

Тюрьма Вологодский пятак, Вологда, Россия

Здесь содержаться самые опасные преступники в России. Кроме психологических пыток 22,5-часовым заключением в двухместной камере, заключённым разрешено лишь два свидания в году. Это всё, на что узник может надеяться, поскольку сбежать из тюрьмы, окружённой ледяными водами Белого озера, невозможно.

Тюрьма Сан-Квентин, Калифорния

Это старейшая тюрьма особо строгого режима в Калифорнии. Мужчины, приговорённые к смерти в этом штате, должны содержаться в Сан-Квентине. Число исполненных смертных приговоров в этой тюрьме за 2015 год составило 708 штук.

Тюрьма в Кесон-Сити, Филиппины

В этой тюрьме в антисанитарных условиях идёт постоянная битва за пространство, воду и пищу. В камере, предназначенной для 20 человек, содержится от 160 до 200. Люди спят по очереди на потрескавшемся цементном полу открытой баскетбольной площадки, на лестничных пролётах, под кроватями и гамаками, сделанными из старых одеял.

Тюрьма Дартмур, Принстаун, Англия

В основном здесь содержаться люди, совершившие преступления, не связанные с насильственными действиями. Также здесь содержаться сексуальные преступники, для которых в тюрьме разработаны специальные программы лечения. Некоторые заключённые участвуют в таких программах добровольно.

Женская тюрьма Эль Буэн Пастор, Богота, Колумбия

Камеры этой тюрьмы рассчитаны на два человека, но содержат сегодня от 10 до 20 женщин. Среди заключённых распространены коррупция и насилие. Несмотря на суровые условия, эта тюрьма пытается перевоспитать своих узниц, проводя ежегодные конкурсы красоты.

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