Интересные факты о мужском теле, которые многие не знают
Женщины лучше различают цвета и вкусы, они более гибкие от природы, чаще плачут и дольше живут. Впрочем, мужчины тоже обладают некоторыми уникальными особенностями. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет факты, подтверждающие это.
1. Все эмбрионы изначально женского пола, мужская Y-хромосома начинает проявлять активность через 5-6 недель после оплодотворения, и только тогда эмбрион начинает развиваться как мужской.
2. Если отец мужчины лысый, то склонность к облысению повышается на 60 процентов. Также облысение ускоряет высокий уровень мужских гормонов.
3. Мужчины внешне стареют позже женщин, и особенно это заметно по лицу. С возрастом мужская кожа тоже начинает терять коллаген, но происходит это медленнее, чем у женщин, поэтому и морщины у них менее выражены, чем у ровесниц.
4. Мужчин часто называют толстокожими, и физиологически это соответствует действительности. У представителей сильной половины внешний слой кожи более толстый, это обусловлено высоким уровнем тестостерона в организме.
5. У мужчин есть железы, способные производить грудное молоко.
6. Заметно выступающий кадык позволяет точно сказать, что перед нами мужчина. Он образуется пластинами щитовидного хряща и защищает голосовые связки. У женщин кадык тоже есть, но он почти не выражен, оттого и незаметен.
7. Хотя мужчины плохо различают оттенки цветов, они лучше видят разницу в яркости света.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Самые странные железные дороги
-
27 Авг. 13:03 7 383
-
27 Авг. 14:23 7 335
-
27 Авг. 11:27 5 696
-
27 Авг. 15:12 5 260
-
27 Авг. 14:43 3 220