Интересные факты о мужском теле, которые многие не знают

Женщины лучше различают цвета и вкусы, они более гибкие от природы, чаще плачут и дольше живут. Впрочем, мужчины тоже обладают некоторыми уникальными особенностями. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет факты, подтверждающие это.

1. Все эмбрионы изначально женского пола, мужская Y-хромосома начинает проявлять активность через 5-6 недель после оплодотворения, и только тогда эмбрион начинает развиваться как мужской.

2. Если отец мужчины лысый, то склонность к облысению повышается на 60 процентов. Также облысение ускоряет высокий уровень мужских гормонов.

3. Мужчины внешне стареют позже женщин, и особенно это заметно по лицу. С возрастом мужская кожа тоже начинает терять коллаген, но происходит это медленнее, чем у женщин, поэтому и морщины у них менее выражены, чем у ровесниц.

4. Мужчин часто называют толстокожими, и физиологически это соответствует действительности. У представителей сильной половины внешний слой кожи более толстый, это обусловлено высоким уровнем тестостерона в организме.

5. У мужчин есть железы, способные производить грудное молоко.

6. Заметно выступающий кадык позволяет точно сказать, что перед нами мужчина. Он образуется пластинами щитовидного хряща и защищает голосовые связки. У женщин кадык тоже есть, но он почти не выражен, оттого и незаметен.

7. Хотя мужчины плохо различают оттенки цветов, они лучше видят разницу в яркости света.

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