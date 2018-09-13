В Египте обнаружены принадлежавшие Клеопатре древние реликвии
Египетские археологи обнаружили две реликвии, которые принадлежали царю Птолемею V Эпифану и его жене Клеопатре. Об этом сообщается на сайте министерства по делам древностей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ученые нашли длинные каменные плиты с текстами и изображениями в храме Ком-Омбо (Верхний Египет), который является единственным сохранившимся строением древнего города Нубит. Артефакты доставили в Национальный музей египетской цивилизации, где они были очищены и отреставрированы.
Одна из плит изготовлена из песчаника и достигает 2,53 метра в длину. На ней изображены сам Птолемей и Клеопатра, а также нанесены 29 строк иероглифов. На второй плите, длина которой 2,8 метра, также изображен царь и члены его семьи. На ней были выбиты два текста, один состоит из 34 иероглифов, а другой - из 33 знаков демотического письма.
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