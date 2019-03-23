Лихие 90-е годы в России развязали руки криминальному бизнесу. Бандиты не чурались ничего: будь-то торговля наркотиками, рэкет или убийство. Ведь на кону стояли баснословные деньги.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Кто во что горазд

Бандитизм в России расцвел еще в перестроечное время, однако, советские ОПГ были заметно скованы в своих действиях, занимаясь большей частью "крышеванием" подпольных предпринимателей, грабежом прохожих или кражами социального имущества. В тоже время именно эти группировки стали почвой, взрастившей безжалостных и циничных преступников девяностых. Кто-то из них ляжет в землю, а кто-то выбьется в авторитеты, занимая кресло чиновника, или являясь акционером крупной компании.

Но все же большинство участников ОПГ кормили себя и свои семьи более традиционными способами: "крышеванием", отмыванием денег, мошенничеством, рэкетом, грабежами, сутенерством, заказными убийствами. Ведь и с такого рода бизнеса можно было получать немалые доходы.

Так, "волговская" преступная группировка, одна из крупнейших в стране, созданная уроженцами Тольятти, занималась перепродажей краденых деталей с местного автозавода "ВАЗ". Со временем под контролем ОПГ оказались половина отгрузки автомобилей предприятия и десятки дилерских компаний, с чего "волговские" имели доход свыше 400 млн. долларов в год.

Не менее масштабной была криминальная деятельность "солнцевской" ОПГ. Ей принадлежал авторынок "Солнцево", треть развлекательных заведений округа, а также услуги такси во Внуково, Шереметьево-2 и на Киевском вокзале. Одним из источников получения прибыли "солнцевских" был и рынок Горбушка, который они делили с "измайловскими". С одного продавца бандиты получали от 300 до 1000 долларов в месяц.

Низы

Каждая преступная группировка имела строгую иерархию, от которой зависело перераспределение доходов. В низу преступной цепочки обычно находилась молодежная банда. Ее "пешки" - это старшеклассники 15-16 лет ("мальцы"), собиравшие дань со своих сверстников или младших школьников. Это были или поборы за "крышу", или элементарный грабеж. Ежемесячные "взносы" от каждого школьника в пересчете на современные деньги составляли от 200 до 500 рублей. Себе "мальцы" почти ничего не оставляли, основную сумму они передавали вверх по иерархической цепочке.

Следующим звеном ОПГ были "пацаны", чей возраст колебался от 16 до 25 лет. Это была ударная сила банд, выполнявшая поручения "старших", начиная от "крышевания" школьников и охранных функций, заканчивая торговлей легкой наркотой и уличными побоищами за территорию. Нередко им доверяли участвовать в рэкете и убийствах. Исходя из слов бывшего участника Бауманской группировки (Москва), один "пацан" ежемесячно приносил ОПГ в районе 4-5 тысяч рублей в перерасчете на нынешние деньги. У каждой даже небольшой группировки таких поставщиков было от сотни до тысячи.

Выше "пацанов" находились "бригадиры", контролирующие и координирующие деятельность молодежных банд. Их возраст, как правило, составлял от 22 до 30 лет. Именно они решали кого "крышевать", где грабить и сколько тот или другой член банды будет платить в "общак". В подчинении у "бригадиров" находилось от 50 до 400 "пацанов". Главари молодежных банд аккумулировали все поступающие средства, себе они оставляли не более 7%, остальное передавали наверх.

Верхи

Основу верхней части ОПГ составляли так называемые "бойцы". Они уже не перечисляли деньги в "общак", а находились на содержании у криминальных "авторитетов". В перерасчете на современные цены в месяц они зарабатывали от 70 до 200 тысяч рублей. Дополнительный доход "бойцы" имели с награбленного имущества: машины, элитная мебель, импортная техника, драгоценности.

Сердцевиной преступных группировок являлась группа из 30-50 человек, которых можно назвать "менеджерами". Именно они занимались планированием всех операций и руководством "бойцов". Нередко "менеджеров" можно было встретить в совете директоров "крышуемых" фирм. По современным меркам их доход составлял 600-800 тысяч рублей в месяц.

Главари банд - "авторитеты" старались держаться в тени. В одной ОПГ их число не превышало 5-7 человек. Как правило, они принимали коллегиальные решения, касавшиеся жизненно важных вопросов деятельности группировки. В карманы "авторитетов" ежемесячно могло попадать до нескольких миллионов долларов, но и платили они за это дорогую цену, так как являлись главной мишенью для конкурирующих банд.

Статьи дохода

Криминальные группировки 90-х зачастую имели несколько главных статей дохода. Первая - это "общак": средства, которые приносили младшие члены банды. В месяц "набегало" порядка 200 - 800 тысяч долларов. "Общак" преимущественно складывался благодаря средствам, полученным в результате выручки от мелкого вымогательства, кражи или угона автомобиля.

Вторая статья пополнения криминального бюджета - это, как правило, плановые мероприятия ОПГ: рэкет малого и среднего бизнеса, участие в приватизации и акционировании заводов, заказные убийства и ограбления банков. Все это приносило банде от 2 до 5 миллионов долларов в месяц.

Третий источник поступления средств - проституция, торговля наркотиками, оружием и азартные игры. Ежемесячно эта статья дохода давала от 3 до 9 миллионов долларов. Нужно заметить, что сутенерство было не в чести у преступных сообществ. "Позорным" делом занимались или мелкие ОПГ, или те, кто оказался на мели.

Последняя и самая жирная статья дохода - это участие верхушки ОПГ в легальном бизнесе в качестве инвесторов или акционеров, в том числе и создание собственного дела. Чаще всего это рынки, магазины, автосалоны и казино. Размер дохода здесь зависел от масштаба предприятия и мог достигать нескольких десятков миллионов долларов в месяц.

Убийство по найму

Отдельной статьей дохода можно назвать заказные убийства, или, как именует их подполковник уголовного розыска МВД России Игорь Шутов, убийства, совершенные по найму. Чаще всего, по словам, сотрудника МВД, убивали из-за машин, квартир и денег на счету. Однако громкие заказные убийства, как правило, своей целью ставили запугивание или месть.

Расценки за убийство по найму были самые разные. Так, киллер казанской группировки "Жилка" Алексей Снежинский рассказывал, как к нему обратились "некие серьезные люди", и предложили за 10 тысяч долларов организовать убийство условного "Саши-бандита". Сам Снежинский выступал в качестве организатора убийства, взяв себе 8 тысяч долларов, исполнителю заплатив 2 тысячи. По словам киллера, за более серьезное дело можно было запросить до 50 тысяч долларов.

В Москве, по заявлениям бывших членов ОПГ, за убийство были самые высокие расценки - в среднем 25 тысяч долларов. Заказать известную "медийную" фигуру стоило гораздо дороже.