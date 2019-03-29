За свою длительную и непростую историю евреи неоднократно подвергались различным гонениям во многих странах мира. Спасаясь от преследователей, представители некогда единого народа в течение веков разбрелись по разным уголкам Европы, Азии и Северной Африки. Одна группа евреев в результате долгих скитаний прибыла на территорию Дагестана и Азербайджана. Эти люди создали самобытную культуру, впитавшую в себя традиции и обычаи разных народов.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Называют себя джууру

Этноним "горские евреи", получивший широкое распространение в России, нельзя считать полностью легитимным. Так этих людей назвали соседи, чтобы подчеркнуть их отличие от остальных представителей древнего народа. Сами себя горские евреи именуют джууру (в единственном числе - джуур). Диалектные формы произношения допускают такие варианты этнонима, как "жугьур" и "гьивр".

Их нельзя назвать отдельным народом, это этническая группа, сформировавшаяся на территориях Дагестана и Азербайджана. На Кавказ предки горских евреев бежали в V веке из Персии, где представители колена Симонова (одного из 12 колен Израилевых) жили с VIII века до нашей эры.

За несколько последних десятилетий большая часть горских евреев покинула родные края. По оценкам специалистов, общая численность представителей этой этнической группы составляет около 250 тысяч человек. В основном они сейчас живут в Израиле (140-160 тысяч) и США (примерно 40 тысяч). В России насчитывается порядка 30 тысяч горских евреев: крупные общины находятся в Москве, Дербенте, Махачкале, Пятигорске, Нальчике, Грозном, Хасавюрте и Буйнакске. В Азербайджане на сегодняшний день живут около 7 тысяч человек. Остальные - в разных европейских странах и Канаде.

Говорят на диалекте татского языка?

С точки зрения большинства лингвистов, горские евреи говорят на диалекте татского языка. Но сами представители колена Симонова этот факт отрицают, называя свой язык джуури.

Для начала разберемся: кто такие таты? Это выходцы из Персии, бежавшие оттуда, спасаясь от войн, междоусобиц и восстаний. Они поселились на юге Дагестана и в Азербайджане, как и евреи. Татский относят к юго-западной группе иранских языков.

По причине длительного соседства языки двух вышеназванных этнических групп неизбежно приобрели общие черты, что дало специалистам повод рассматривать их в качестве диалектов одного языка. Однако горские евреи считают данный подход в корне неверным. По их мнению, татский так же повлиял на джуури, как немецкий - на идиш.

Впрочем, советское правительство в подобные лингвистические тонкости не вникало. Руководство РСФСР вообще отрицало какое-либо родство жителей Израиля с горскими евреями. Повсеместно происходил процесс их татизации. В официальной статистике СССР обе этнические группы учитывались как некие кавказские персы (таты).

В настоящее время многие горские евреи утратили родной язык, перейдя на иврит, английский, русский или азербайджанский - в зависимости от страны проживания. Кстати, у представителей колена Симонова с давних времен была своя письменность, которую в советское время перевели сначала на латиницу, а потом - на кириллицу. На так называемом еврейско-татском языке в ХХ веке было издано несколько книг и учебников.

Они похожи на лезгин

Об этногенезе горских евреев до сих пор спорят антропологи. Одни специалисты причисляют их к потомкам праотца Авраама, другие считают кавказским племенем, принявшим иудаизм в эпоху Хазарского каганата. Например, известный российский ученый Константин Курдов в своей работе "Горские евреи Дагестана", которая была опубликована в "Русском антропологическом журнале" от 1905 года, писал, что горские евреи более всего близки лезгинам.

Другие исследователи отмечают, что представители колена Симонова, давно поселившиеся на Кавказе, своими обычаями, традициями и национальной одеждой похожи на абхазов, осетин, аварцев и чеченцев. Материальная культура и социальная организация у всех этих народов почти идентичны.

Горские евреи долгие века жили большими патриархальными семьями, у них бытовало многоженство, а за невесту полагалось платить калым. Обычаи гостеприимства и взаимной помощи, присущие соседним народам, всегда поддерживались и местными иудеями. Они и сейчас готовят блюда кавказской кухни, танцуют лезгинку, исполняют зажигательную музыку, характерную для жителей Дагестана и Азербайджана.

Но, с другой стороны, все эти традиции необязательно свидетельствуют об этническом родстве, они могли быть позаимствованы в процессе длительного сосуществования народов. Ведь горские евреи сохранили и свои национальные особенности, корни которых уходят в религию предков. Они отмечают все основные иудейские праздники, соблюдают свадебные и похоронные обряды, многочисленные гастрономические запреты, следуют наставлениям раввинов.

Британский генетик Дрор Розенгартен проанализировал Y-хромосому горских евреев в 2002 году и выяснил, что отцовские гаплотипы представителей этой этнической группы и других общин евреев во многом совпадают. Таким образом, семитское происхождение джууру теперь научно подтверждено.

Одной из причин, позволившей горским евреям не затеряться среди других жителей Кавказа, является их религия. Твердое следование канонам иудаизма способствовало сохранению национальной идентичности. Примечательно, что в начале IX века сословная верхушка Хазарского каганата - мощной и влиятельной империи, располагавшейся на юге современной России, - приняла веру евреев. Произошло это под влиянием представителей колена Симонова, живших на территории современного Кавказа. Перейдя в иудаизм, хазарские правители получили поддержку евреев в борьбе с арабскими захватчиками, экспансию которых удалось остановить. Впрочем, каганат все равно пал в ХI веке под натиском половцев.

Пережив монголо-татарское нашествие, долгие столетия иудеи боролись с исламизацией, не желая отказываться от своей религии, за что неоднократно подвергались гонениям. Так, войска иранского правителя Надир-шаха Афшара (1688-1747 гг.), не раз нападавшие на Азербайджан и Дагестан, не щадили иноверцев.

Еще одним полководцем, который среди прочего стремился исламизировать весь Кавказ, был имам Шамиль (1797-1871 гг.), противостоявший Российской империи, утверждавшей свое влияние на этих землях в XIX веке. Опасаясь истребления со стороны радикальных мусульман, горские евреи поддержали русскую армию в борьбе с отрядами Шамиля.

Садоводы, виноделы, торговцы

Иудейское население Дагестана и Азербайджана, как и их соседи, занимается садоводством, виноделием, плетением ковров и изготовлением тканей, кожевенным делом, рыболовством и другими традиционными для Кавказа промыслами. Среди горских евреев немало успешных бизнесменов, скульпторов и писателей. Например, одним из авторов памятника Неизвестному солдату, установленному в Москве у Кремлевской стены, является Юно Рувимович Рабаев (1927-1993 гг.).

В советское время жизнь земляков в своем творчестве отразили писатели: Хизгил Давидович Авшалумов (1913-2001 гг.) и Миши Юсупович Бахшиев (1910-1972 гг.). А сейчас активно издаются книги стихов Эльдара Пинхасовича Гуршумова, который возглавляет Союз кавказских писателей Израиля.

Представителей иудейской этнической группы на территории Азербайджана и Дагестана не стоит путать с так называемыми грузинскими евреями. Этот субэтнос возник и развивался параллельно и имеет свою самобытную культуру.