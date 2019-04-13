Появление на свет нового члена семьи - это и счастливое событие, и повод для гордости, и большая ответственность, которая ложится на родителей. В каждой религии есть свои обряды, которые верующий человек обязан совершить ради своего ребенка. Например, после рождения сына родители-мусульмане обычно приносят в жертву двух баранов, а за дочь - только одного.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Что такое акыка (акика)?

Доктор философских наук Айдын Ариф оглы Али-заде составил "Исламский энциклопедический словарь", в котором прояснил значение термина "акыка" (акика). Это выражение благодарности Всевышнему за ниспосланное чадо. Акыкой называют не только сам обряд, но и баранов, выбранных для этой цели, а также их мясо.

Обычай совершать жертвоприношение после рождения ребенка существовал у арабов, традиции которых с распространением ислама переняли все мусульмане. Одни племена резали барана лишь в случае появления на свет мальчика, не считая рождение дочери поводом для благодарности. Другие древние арабы мазали головку ребенка после первого бритья кровью жертвенного животного. Впоследствии ислам внес свои изменения в этот обычай, унифицировав ритуальные действия.

По мусульманской традиции, акыку совершают на седьмой день после рождения ребенка, совмещая ее с имянаречением. Но каких-либо строгих предписаний на этот счет не существует. Данный обряд не является обязательным для семьи, он лишь рекомендован последователям ислама как некий устоявшийся пример достойного поведения.

Исламская традиция

Одним из наиболее авторитетных источников информации по семейным вопросам для мусульман является третья супруга пророка, Аиша бинт Абу Бакр (614-678 гг.), которую часто называют "матерью верующих". Исламский богослов, Абу Абдуллах Мухаммад ибн Язид аль-Казвини (824-887 гг.), привел ее слова об акыке в своем сборнике хадисов "Сунан Ибн Маджа". В хадисе 3161 говорится: "Передается от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что посланник Аллаха приказал им приносить двух одинаковых овец за мальчика и одну за девочку".

Достоверность этих слов супруги пророка подтвердил и другой авторитетный мусульманский богослов - Абу Иса Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи (824-892 гг.), который провел классификацию преданий о словах и действиях пророка Мухаммеда, разграничив их в зависимости от источника полученной информации.

Некоторые сподвижники пророка тоже упоминали акыку. Так, в сборнике "Сунан ат-Тирмизи" хадис 1516 гласит: "Передается от Умм Караз, что она спросила посланника Аллаха об акике и он сказал: "За мальчика - две овцы, а за девочку - одну, и не важно: самца или самку"". По утверждениям ученых-богословов, сам пророк Мухаммед таким образом поблагодарил Всевышнего за рождение своих внуков - Хусейна и Хасана.

А если не совершать?

Далеко не все мусульмане однозначно относятся к данному обряду. Некоторые богословы в разное время высказывали мнение, что жертвоприношение после рождения ребенка - это пережиток прошлого, существовавший в традициях арабов еще во времена невежества (джахилии). То есть до принятия ислама. А значит, акыку совершать не стоит.

Но такая позиция была подвергнута жесткой критике, ее последователи остались в меньшинстве. Например, в книге "Тухфат уль-маудуд" мусульманский богослов Ибн Каййим аль-Джаузийя (1292-1350 гг.) привел слова имама Ахмада ибн Ханбаля: "Передают от некоторых, кто порицал акыку, что она из числа дел времен джахилии. Однако это заявление является следствием их малой осведомленности о хадисах. Ведь Пророк (мир ему и благословение Аллаха) совершал акыку за аль-Хасана и аль-Хусейна, и его сподвижники делали ее".

Впрочем, поддержки в исламском мире не встретили и богословы, впавшие в другую крайность. Они заявляли, что акыка обязательна, а отказ от нее лишает родителей и самого ребенка милости Всевышнего, делает малыша уязвимым перед шайтаном.

Большинство богословов признают достоверным хадис 2842 из сборника "Сунан Абу Дауд", автором которого является известный ученый, Абу Дауд Сулейман ибн аль-Аш'ас ас-Сиджистани (817-888 гг.). В этом предании говорится: "Пророк (мир ему и благословение Аллаха), который, когда был спрошен про акыку, сказал: "У кого родился ребенок и кто пожелает совершить за него жертвоприношение, то пусть приносит в жертву за мальчика двух одинаковых баранов, а за девочку - одного"". То есть акыка связана лишь с желанием самих родителей поблагодарить Всевышнего за бесценный дар и заручиться тем самым его поддержкой для ребенка в будущем.

Как все сделать правильно?

Часто горожане, ставшие счастливыми родителями, ограничиваются лишь милостыней нуждающимся, потому что принести в жертву барана или двух в условиях мегаполиса довольно сложно. Но духовный лидер ханбалитского течения в исламе, имам Ахмад ибн Мухаммад аш-Шайбани (780-855 гг.), и многие другие религиозные деятели считали, что точное следование обряду в данном случае предпочтительнее.

Лучшим животным для акыки признан баран (овца), но не возбраняется и принесение в жертву коровы, вола, козы, верблюда. Птица считается нежелательной. А вот пол крупного или мелкого скота не имеет никакого значения. Главное, чтобы животное было здоровым, не имело каких-либо заметных дефектов. Появление на свет мальчика чаще всего приветствуется двумя одинаковыми по масти баранами, а в случае близнецов (тройняшек) акыку следует совершать за каждого ребенка в отдельности.

Самым подходящим для обряда считается седьмой день после рождения ребенка, а также 14-й и 21-й. Но если по каким-то причинам мусульмане не смогли уложиться в эти сроки - ничего страшного. Для благодарности Всевышнему хорош любой день, вплоть до совершеннолетия.

Акыку не обязан совершать именно отец, это может быть любой человек, которого обрадовало рождение ребенка. Во время обряда стоит сказать: "С именем Аллаха, Аллах велик. О Аллах, это для Тебя. Это акыка такого-то, сына такого-то". Хотя считается, что Всевышний и так все поймет. Жертвенное мясо обычно делят на три части: милостыня нуждающимся, угощение родственников, соседей и друзей, для питания своей семьи. Мясом акыки можно накормить и не мусульманина, если он является добрым соседом или другом. В общем, своим исполнением обряд похож на удхию - жертвоприношение по случаю праздника.