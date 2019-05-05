Этот человек остается загадочной личностью и по сию пору, хотя даже доподлинно неизвестно, жив ли сейчас первый муж единственной дочери мультимиллиардера Аристотеля Онассиса.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Свадьба под прицелом СМИ

До сих пор мнения о причинах входа в семью одного из самых влиятельных магнатов мира Аристотеля Онассиса советского гражданина Сергея Каузова разнятся. Однако с самого начала к семейному союзу Кристины Онассис с сотрудником министерства морфлота СССР было приковано внимание мировых СМИ. Советские газеты по понятным причинам об этой свадьбе умалчивали.

Газета "Вашингтон пост" вышла с репортажем о бракосочетании Онассис и Каузова на следующий же день после того как оно состоялось - 2 августа 1978 года. Издание сообщило, что невеста прибыла к московскому дворцу бракосочетаний на видавшем виды "Шевроле", принадлежавшем греческому дипломату. "Вашингтон пост" писала, что "свадьбу века" освещали десятки репортеров западных СМИ. После 32-минутной церемонии молодожены сели в "Волгу" и уехали, не удостоив журналистов вниманием.

Издание приводило высказывания Каузова и Онассис о том, каким они видят свое совместное будущее. Каузов якобы утверждал, что его не интересует полумиллиардное состояние Кристины Онассис, унаследованное ею от отца. Сама Кристина, в свою очередь, желала "вернуться к простой жизни". "Вашингтон пост", рассказывая об истории знакомства, в частности, сообщила о том, при каких обстоятельствах эта пара познакомилась. Каузов на тот момент служил в "Совфрахте", и Кристина Онассис в 1976 году договаривалась с этой фирмой о коммерческой сделке. Каузов уже 10 лет был женат, у них с супругой Натальей росла 9-летняя дочь. Онассис в 1971 году вышла замуж за брокера Джозефа Болкера, который был почти в два раза старше ее. Со вторым мужем, греком Александром Андреадисом, она прожила два года.

Как писала газета "Вашингтон пост", роман Каузова и Онассис расцвел после того как сотрудника Министерства морфлота перевели в парижское представительство "Совфрахта". Каузов развелся с женой, а согласие на брак, по слухам, он получил от самого Леонида Брежнева с тем условием, что пара будет жить в Москве.

Недолговечный брак

В одной из передач Первого канала сообщалось, что молодая семья жила в московском Протопоповском переулке. По разным данным, брак Каузова и Онассис продлился менее двух лет и закончился разводом якобы потому, что гречанка так и не смогла привыкнуть к жизни в СССР. Кристина впоследствии вышла замуж за британского бизнесмена, в этом браке родилась дочь. Три года спустя, в ноябре 1988 года, при загадочных обстоятельствах Онассис умерла в Аргентине (по официальной версии, причиной стал отек легких и остановка сердца).

По сообщению журналистов Первого канала, Каузов после развода получил от бывшей супруги два нефтеналивных танкера и недвижимость в Англии, где якобы живет и сегодня.

Был ли он агентом КГБ?

Версия о причастности Сергея Каузова к советским спецслужбам весьма популярна у журналистов и писателей. В частности, бывший корреспондент ТАСС в Греции Владимир Малышев, исследовавший в свое время историю смерти Кристины Онассис, полагает, что советскому госслужащему в андроповско-брежневские времена просто не могли разрешить неформально контактировать с иностранкой без ведома КГБ. Кроме того, разведясь, он не только не лишился престижной работы, но и получил более выгодную должность, будучи переведенным во французское представительство "Совфрахта".

Бывший офицер КГБ и предатель, осужденный за госизмену Олег Калугин в своей книге писал, что именно он хлопотал перед Андроповым о разрешении на бракосочетание Каузова и Онассис. Калугин якобы убедил тогдашнего председателя Комитета госбезопасности в полезности этого брака для СССР с учетом многомиллионного состояния Кристины Онассис.

Где Каузов теперь

По тем сведениям, которыми располагают российские и зарубежные СМИ, Сергей Каузов живет в Англии (по другим данным, в Швейцарии). Он успешный бизнесмен, сумевший удачно распорядиться теми материальными ресурсами, которые достались ему после развода с Онассис. Контактов с прессой Каузов всячески избегает, поэтому ничего не известно ни о его точном местонахождении, ни о каких-либо других деталях личной жизни.