Татуировки на плечах встречаются не часто. Почти всегда они свидетельствуют о принадлежности к преступному миру. В рисунке может быть зашифрована информация, понятная лишь избранным. Эксперт-криминалист Аркадий Бронников более 30 лет фотографировал и описывал тату преступников, посещая исправительные колонии. Его выводы, материалы, систематизированные в книге "Русские тюремные тату из официальных архивов милиции", и сейчас помогают понять тайный язык уголовного мира.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru

Эполеты: разновидности, дополнения

В преступной среде носить гусарские эполеты могут "воры в законе", лидеры группировок, криминальные авторитеты. На зоне исключено нанесение подобных знаков отличия без оснований. Весомый символ можно заслужить, проявив характер, непокорность властям, отсидев большой срок за воровство, тяжкие преступления. Знак могут носить и молодые парни, прошедшие колонию строгого режима. Встречается такой тип наколок у несовершеннолетних ребят, отсидевших за решеткой больше 50 дней.

Можно встретить наколки в виде милицейских погон, дополненные небольшими изображениями в виде черепов, звезд. Так выделяют себя заключенные, которые работают исключительно по своему желанию. "Белая гвардия" носит погоны без дополнений и принципиально отказывается от принудительного труда.

Погоны с пустым пространством являются базовыми. В зависимости от наклонностей обладателя, они заполняются надписями, аббревиатурой. Буквы "ВТК" свидетельствуют о пребывании в дисциплинарном изоляторе для малолетних преступников, знак "ЗУР" говорит о нахождении в колонии строгого режима. Погоны с буквами "ВВ", пронзенные кинжалом, демонстрируют неприкрытое противостояние властям, режиму. "СЛОН" расшифровывается как "смерть легавым от ножа", говорит о смелости, бесшабашности хозяина, поскольку такие личности находятся на строгом учете у правоохранителей.

Сочетание погон с мистическими, фашистскими символами, говорит об отречении от Бога, общества, соблюдении только тюремных законов.

Изображенный на эполете крест выдает идейного преступника, гордящегося совершенными деяниями, не думающего о раскаянии.

Животные на погонах

Плечи преступников иногда украшают изображения животных. Эти символы на погонах также наносятся с тайным смыслом. Двуглавый орел, символизирующий монархию, в сочетании с нательным крестом, выдает борцов с коммунизмом, стукачами. Когтистая лапа с латинским крестом в окружении крыльев - отличительные символы авторитетов. Пика с головой волка поможет опознать вора в законе.

В последнее время заключенные часто отступают от правил, делая тату с художественными элементами, не несущими тайного значения. Встречаются изображения погон с хищными животными, змеями, мечами, колючей проволокой. Такие элементы призваны устрашать сокамерников, усиливать впечатление от наколки.

Тату по незнанию

Молодые ребята, не имеющие отношения к криминалу, считают модным ношение татуировок в виде погон. Они часто дополняются крыльями, выполняются в цвете. Такие элементы помогают выделиться среди сверстников, продемонстрировать лидерство. Очень редко подобные рисунки встречаются у девушек. Иногда можно наблюдать рисунок в виде погон на женщине около 40 лет, отбывшей наказание.

Но в заключении носителей тату, не способных обосновать рисунок, подвергают наказанию, вплоть до изменения внешнего вида рисунка при помощи варварских методов: шариковой ручки, иглы, чернил.