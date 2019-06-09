Многие уверены, что между возлюбленными не должно быть секретов. Однако есть детали, которые вашему мужчине точно лучше не знать.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

О внешних манипуляциях

Психологи особенно не рекомендуют делиться с мужчиной "секретами" вашей красоты. Мужчине совершенно не нужно знать обо всех женских манипуляциях с внешностью и видеть вашу разбросанную косметику, накладные ресницы или пряди волос. Очевидно, что мужчина подсознательно начнет смотреть на женщину иначе, зная, что ее внешний вид - результат работы косметологов или хирургов.

Особенно раздражает мужчин постоянные признаки недавно прошедшей эпиляции. Брошенные в ванной бритвы, оставленные восковые полоски или эпилятор явно не сделают вас в глазах мужчины привлекательней.

О твоем "лишнем весе"

Не стоит также постоянно напоминать мужчине о ваших комплексах. Ваши "толстые бока" и "кривой нос" он, скорее всего, даже не замечал до того момента, как вы ему о них рассказали. Пусть лучше вы будете сиять уверенностью в своем совершенстве. Тогда в вашей неотразимости будет уверен и мужчина.

О твоих бывших

О количестве и "качестве" партнеров тоже лучше не говорить. Мужчину может напугать то, что у вас их было слишком много и мало. Если ваш бывший был слишком плох, он решит, что вы многое можете стерпеть. А если вы, наоборот, постоянно будете восхвалять бывшего, нынешний мужчина, скорее всего, обзаведется комплексами.

О неверности

Итак, о бывших партнерах рассказывать нежелательно. Однако, еще более опасно рассказывать мужчине о ваших изменах. Даже, если ваш предыдущий возлюбленный был ужасным негодяем, и вы решили не хранить ему верность, он решит, что измены для вас - обычное дело. Вряд ли вам хочется, чтобы на этой почве у него развилась паранойя.

О "плохих" подругах

Не стоит рассказывать и о ваших перипетиях с подругами. Особенно об их не самом приличном поведении. Тут два варианта. Либо мужчине просто неинтересно об этом знать, либо его отношение к вашим подругам сильно испортится. Не удивляйтесь, если потом он не захочет, чтобы вы с этими подругами виделись.

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