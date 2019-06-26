За несколько минут до взлета пилот как всегда поздоровается с пассажирами дежурной фразой и расскажет о том, какая погода в месте вашего назначения и во сколько вы там окажетесь. А между тем есть столько вещей, о которых командир корабля не рассказывает, но о которых очень хотелось бы узнать.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Стоит ли переживать из-за турбулентности?

На самом деле нет. Даже если ваш самолет трясет изо всех сил, а его крылья гнутся будто бумажные, вам едва ли есть из-за чего беспокоиться. Турбулентность приводит к авиакатастрофам в очень редких случаях, но пилоты все равно пытаются ее избежать для того, чтобы пассажиры не нервничали.

Говорит ли пилот правду?

Даже в критической ситуации пилоту важно избегать паники на борту. Поэтому, если впереди большой грозовой фронт, он скажет "Спереди по курсу наблюдается незначительная облачность". Сначала пилот постарается устранить проблему, но, если он поймет, что крушение неизбежно, ему придется сообщить об этом пассажирам.

Пассажиры какого отсека имеют больше шансов выжить при падении?

На этот счет существуют разные мнения, но самое распространенное на сегодняшний день, - лучше садиться в хвосте.

Почему на борту нельзя курить, если раньше курили?

По сей день в некоторых самолетах на внутренних рейсах можно увидеть пепельницы. Раньше курение и правда не возбранялось, но сейчас авиаперевозчики стали осторожнее и... экономнее. Копоть и смолы быстро приводят в негодность фильтры очистки воздуха, что очень невыгодно.

Во время полета пилот может заняться посторонними делами?

Обычно командирам корабля запрещено заниматься чем-то кроме управления самолетом. Однако, если полет длится два часа, полтора из них авиалайнер летит на автопилоте. Тогда пилоты могут посмотреть фильм, почитать книгу или заняться чем-то еще.

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