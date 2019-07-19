Величайшие достопримечательности мира мы видим только в их конечном облике. Мы поражаемся их размерам, восхищаемся оригинальностью их создателей. Но порой мы даже не можем представить, как то или иное сооружение было создано. А ведь увидеть процесс создания чего-то великого - наслаждение даже большее, чем лицезрение конечного результата.

Мы решили вернуться в то время, когда создавались такие произведения архитектуры и исторические монументы, как Эйфелева башня или статуя Христа-Искупителя. И сегодня мы узнаем, как создавались эти шедевры.

1. Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия (1921-1931 годы строительства)

Статуя Иисуса Христа с распростертыми руками считается символом Рио-де-Жанейро. Местные власти даже хранят запас специального камня, чтобы оперативно восстанавливать поврежденные части сооружения. Ведь в 38-метровую статую примерно четыре раза в год попадает молния.

2. Гора Рашмор - 4 президента, Южная Дакота, США (1927-1941 годы строительства)

Гора Рашмор известна тем, что в ней высечен огромный барельеф высотой в 18,6 метра с изображениями четырех президентов США. Такое почтение было выказано Джорджу Вашингтону (за становление демократии в США), Томасу Джеффесону (за Декларацию Независимости), Аврааму Линкольну (за отмену рабства) и Теодору Рузвельту (за вклад в строительство Панамского канала).

3. Эйфелева башня, Париж, Франция (1887-1889 годы строительства)

324-метровая статуя планировалась как временная постройка для Всемирной выставки и должна была быть снесена через 20 лет после сооружения. Но башня настолько полюбилась туристам, что от ее демонтажа отказались. Теперь ее посещают около 7 миллионов человек в год.

4. Дамба Гувера, граница штатов Аризона и Невада, США (1931-1936 годы строительства)

Это чудо архитектуры находится неподалеку от Лас-Вегаса и привлекает около миллиона туристов каждый год. Огромная плотина высотой 221 метр имеет также электростанцию. Именно за счет туристов и продажи электроэнергии Дамба Гувера полностью окупает себя.

5. Бурдж-Халифа - самое высокое сооружение в мире, Дубай, ОАЭ (2004-2010 годы строительства)

"Башня Халифа" - самое высокое сооружение из когда-либо созданных человеком. Высота небоскреба составляет 828 метров, учитывая 180-метровый шпиль, а само здание насчитывает 163 этажа. Стоимость постройки башни составила около 1,5 миллиарда долларов.

6. Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк, США (1901-1902 годы строительства)

Название "Утюг" прочно закрепилось за зданием треугольной формы. На этапе строительства мало кто верил в успешность проекта, поскольку считали постройку слишком высокой (87 метров) и неустойчивой. Граждане даже заключали между собой пари на предмет того, как быстро "Утюг" рухнет. Однако здание пережило множество ураганов и стоит до сих пор.

7. "Врата на запад", Сент-Луис, США (1963-1965 годы строительства)

Огромная арка высотой примерно 192 метра и такой же ширины была спроектирована еще в 1947 году, но начать строительство удалось только спустя 16 лет. В самой арке установлено колесо обозрения для любопытных туристов. А наверху сооружена смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на Миссисипи и южный Иллинойс.

8. Сиднейский оперный театр, Австралия (1959-1973 годы строительства)

Благодаря причудливой форме здание Сиднейского оперного театра - одно из самых узнаваемых в мире. Сферические оболочки в форме парусов образуют крышу, которая делает постройку непохожей ни на одно другое сооружение мира.

9. Манхэттенский мост, Нью-Йорк, США (1901-1912 годы строительства)

Висячий Манхэттенский мост длиной 2089 метров уже более ста лет соединяет Бруклин с Манхэттеном. В то время как по верхнему ярусу моста ездят автомобили, по нижнему передвигаются поезда, велосипедисты и пешеходы.

10. Статуя Свободы, Манхэттен, США (1876-1886 годы строительства)

Сейчас мало кто помнит, что статую Свободы американскому народу в 1886 году подарили французы как олицетворение дружбы двух стран. Теперь статуя Свободы считается символом Соединенных Штатов Америки. К тому же огромная статуя - главная достопримечательность Нью-Йорка.

11. Мемориал Линкольна, Вашингтон, США (1914-1922 годы строительства)

Мемориальный комплекс воздвигнут благодарными американцами в честь 16-го президента США Авраама Линкольна, о котором сегодня мы уже вспоминали. Его президентство пришлось на годы Гражданской войны, но он сумел провести американцев через это испытание. Памятник символизирует веру Линкольна в право каждого человека на свободу.

12. Лондонский Тауэрский мост, Великобритания (1886-1894 годы строительства)

Символ Лондона. Мост длиной 244 метра может быть одновременно и разводным, и висячим. Верхняя галерея моста предназначена для передвижения пешеходов, в то время как нижняя часть разводится для прохода судов. В наши дни галерея больше используется как смотровая площадка. Также здесь оборудован музей.

13. Монумент Вашингтона, США (1844-1885 годы строительства)

169-метровый обелиск создан в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. На момент постройки Монумент Вашингтона был самым высоким сооружением в мире. Внутри мраморного обелиска есть лифт, с помощью которого каждый желающий может подняться на смотровую площадку.

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