В молодом возрасте не так сложно найти отношения. Многие считают, что после 40 лет найти себе пару просто нереально. Возможный развод, дети от предыдущих браков провоцируют нас все больше закрываться от отношений и мыслить стереотипами. Психологи считают, что так называемый "момент терпения", когда женщина более лояльно относится к мужским недостаткам и готова прощать многое, исчезает у представительниц прекрасного пола после 25 лет. Перешагнув этот порог, дамы больше не хотят "ломать" себя, да и хороших неженатых представителей сильного пола практически не остается - особенно в странах постсоветского пространства. Однако не стоит терять надежду: познакомиться с нужным вам мужчиной для отношений все же можно - нужно знать, какие ошибки нельзя допускать при знакомстве "за 40".

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Неправильные" фото

Если вы решились попытать свое счастье на сайтах знакомств, запомните: никогда нельзя использовать старые фотографии, особенно, если ваша внешность на них сильно отличается от того, как вы выглядите сейчас. Обман будет очевиден, если на аватарке вы молодая и с пышными волосами красуетесь на пляже, а на свидание придет женщина, тело которой сильно изменилось. Размещайте реальные фотографии, на которых видно, как вы выглядите сейчас, а не 20 лет назад. Нежелательно публиковать слишком профессиональные фото, на которых вы сильно отличаетесь от того, что есть в жизни. Если все же решили заказать для этих целей фотосессию, попросите фотографа сделать естественные кадры, где вы улыбаетесь и выглядите привлекательно. Лучшим решением станет снимок, на котором вы изысканно одеты, имеете аккуратные макияж (но им не стоит пренебрегать) и прическу. Вам же нужен партнер, который полюбит вас такой, какая вы есть, ведь в любом возрасте женщина может быть красива. Уход за собой позволит вернуть чувство собственного достоинства и ценности. Специалисты также не советуют размещать на сайтах знакомств неудачные фото, где не видно лица, глаз, либо вы выглядите очень странно.

Старые требования

В молодости довольно просто составить список качеств "прекрасного принца": умный, красивый, романтичный, с густыми волосами и подтянутым торсом... Но нельзя рассчитывать на такие же критерии и в 41 год. Задайте себе вопрос, что вам нужно именно сейчас от партнера, как вы его узнаете, когда увидите? Чем ваши критерии поиска в 40 лет отличаются от критериев в 18? Проанализируйте и решите, что вы хотите именно сейчас.

Увеличьте количество потенциальных кандидатов

Решив найти мужчину после 40 лет, постарайтесь максимально увеличить количество мужчин, которые с вами общаются. Это так называемая теория о "100 коммуникациях" в первый месяц активного поиска. Чтобы это сделать, просто начните смотреть мужчинам в глаза - в метро, на улице, в ресторанах, где угодно. Не надо улыбаться и посылать "позывные" сигналы. Просто смотрите, это избавит вас от страха перед противоположным полом.

Я "бракованная"?

Перестаньте думать, что из-за отсутствия женской реализации вы являетесь "бракованной" из-за возраста, того, что имеете или не имеете детей, прошлые браки... Пока вы не научитесь себя уважать, будут попадаться мужчины, которые вас обесценивают. Нельзя ни перед кем отчитываться за то, что ваша личная жизнь не сложилась. Возможно, в ней были другие цели и интересы, и именно сейчас вы пришли к тому, что пора создать семью. Есть мужчины, которым нужно именно то, что есть у вас. Вам не нужен тот, кому не нужны вы.

Привязать себя к одному месту

Расширьте географию поиска. Если у вас есть какие-то увлечения, попробуйте найти партнера по этим критериям. К тому же, никто не отменял взаимную симпатию. Возможно, он будет жить в 100 километрах от вас, но найдете столько общего, что никогда не будете расставаться.

Глобальные планы на каждого кандидата

Не стройте глобальных планов на первые свидания. Можно сколько угодно переписываться или говорить по телефону, но до личной встречи не понять, есть ли между вами связь.

Принимать близко к сердцу

Несмотря на то, что общение по переписке может быть идеальным, на свиданиях вы все же не знаете, чего ожидать. Не судите потенциально партнера или себя слишком строго. Общаясь с человеком впервые, вы не должны решить, будете ли вы вместе. Ведь впереди предстоит многое, но если он сильно отпугивает вас уже сейчас, стоит задуматься, нужны ли вам такие отношения.

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