Думаете, невозможно купить хорошее жилье за 25 фунтов? Ошибаетесь! Супруги из Британии готовы отдать свой роскошный особняк в придачу с дорогим автомобилем за эту смешную сумму тому, кто победит в лотерее.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Почему супружеская пара решила избавиться от дома и сделать кому-то такой подарок судьбы? Причина вас удивит...

Марк и Шарон Бересфорды (Mark & Sharon Beresford) из английского графства Хэмпшир выставили на продажу свою шикарную виллу уже два года назад, но покупатель так и не нашелся.

Супруги оригинально решили проблему и сделали свой дизайнерский дом призом в собственной лотерее, стоимость участия в которой составляет всего 25 фунтов.

Этот необычный особняк построили 11 лет назад по проекту немецкой строительной фирмы Huf Haus, который когда-то получил приз за необычную архитектуру.

В просторном доме с панорамными окнами семь комнат, собственный кинотеатр, просторный гараж.

Так выглядит одна из нескольких ванных комнат особняка, расположенного в городке Рингвуд, в графстве Хэмпшир.

Особняк стоит у самой реки и оборудован собственной зоной отдыха у воды.

В этом особняке семейство Бересфордов счастливо прожило почти 12 лет. Их жизнь была спокойной и размеренной, но супруги почувствовали, что пришло время что-то менять.

"Мы знаем, что скоро, как и большинство людей нашей возрастной группы, останемся в этом огромном доме совсем одни. Двое наших детей собираются переехать в Лондон", - рассказывает Марк.

Супруги посоветовались и решили проститься с особняком, тем более, что им наконец выдали разрешение на получение земельного участка в Западном Сассексе. Тогда Марк и Шерон выставили дом на продажу, но вот прошло два года, а на объявление никто так и не откликнулся.

Бересфорды не отчаялись, а придумали весьма оригинальный способ привлечь внимание покупателей. Супруги запустили собственную лотерею, победителю которой достанется эта шикарная вилла с 6 спальнями и машина Aston DB11 V8 стоимостью 160 тысяч фунтов стерлингов.

Всего пара выпустила 240 тысяч билетов по 25 фунтов каждый, которые можно купить на сайте www.winamegahome.co.uk.

Чтобы покрыть стоимость дома, Марку и Шерон нужно продать как минимум половину из них. Лотерея была запущена еще в марте 2018 и продлится до 31 декабря, а ее результаты объявят уже спустя 10 дней.

Таким образом, за смешную сумму какому-то счастливчику достанется шикарный особняк на берегу реки и новая спортивная машина.

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