Вряд ли в мире найдется человек, который в своей жизни не сталкивался с таким явлением как икота. И каждый раз, испытывая такой дискомфорт, мучительно перебираешь способы быстро остановить подобное состояние. А методов существует действительно немало, вот только эффективно помогают далеко не все, потому что надо понимать, от чего в данный момент происходит икота, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Что такое икота

Непроизвольные миоклонические сокращения диафрагмы и межреберных мышц, имитирующие форсированный вдох, называют икотой. Это нарушение функции внешнего дыхания можно рассматривать как рефлекс, вызываемый изменениями в брюшной полости. Возникновение этих резких дыхательных движений не поддается сознанию человека. В момент икоты легкие расширяются и заставляют диафрагму резко и толчкообразно сокращаться. В результате непроизвольно происходит резкий выдох, и этот поток воздуха раздражает гортань таким образом, что перекрывает голосовую щель, возникает гортанный звук "ик". В обычных ситуациях икота сама проходит через несколько минут после того, как внезапно появилась, но иногда, когда приступы длятся по несколько часов или даже суток, требуется медикаментозное лечение.

Причины икоты у здоровых людей

Самая распространенная причина возникновения икоты - переедание или чрезмерное употребление алкоголя. Также способствует ее появлению длительный голод и быстрое поглощение пищи. Все это воздействует на диафрагму так, что возникает икота. Однако она может появиться и после длительного смеха, пения, долгого непрекращающегося разговора или после курения на голодный желудок. Влияют на диафрагму такие состояния, как переохлаждение, испуг, эмоциональное переживание и длительное нахождение в задымленном помещении. Но подобная икота все равно проходит достаточно быстро.

Следствие болезни

Приступы икоты могут возникать на фоне проблем с желудком или кишечником, такими как изжога, запор, диарея. Это может быть последствием гастрита, эзофагита, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатита, гепатита или энтероколита. Заболевания органов дыхания (фарингиты, ларингиты, трахеиты, бронхиты, плевриты и пневмонии) тоже могут привести к раздражению нервных рецепторов ветвей блуждающего нерва, что часто становится причиной длительной икоты. При посттравматических мигренях, после инсульта, во время течения менингита, энцефалита, рассеянного склероза, перед или после эпилептического приступа, икота возникает как следствие данного тяжелого заболевания.

Наряду с болью за грудиной, отдающей в левую руку, одышке и усиленному сердцебиению, длительная и мучительная икота может сопровождать инфарктное состояние, аневризму аорты или аритмию. В послеоперационный период у больного, перенесшего длительный наркоз или частые обезболивающие инъекции тоже возникает икота, как реакция на наркотический препарат.

Как остановить икоту

Если приступ икоты является следствием какой-либо патологии, то первоначально надо устранить главную причину, то есть под контролем специалиста заняться лечением заболевания. В бытовых случаях существует масса старинных способов, начиная от задержки дыхания и медленного выпивания стакана воды и вплоть до выполнения физических упражнений, призванных воздействовать на пресс.

Если икота возникла на фоне переедания или злоупотребления алкоголем, то ее может остановить кислая среда, например, глоток уксуса или несколько долек лимона, которые спровоцируют спазм пищевода. Съеденный кубик льда, горстка снега или ложка меда будут действовать так же. В этих же случаях хорошо помогает ядреная горчица, которую надо несколько секунд подержать на вытянутом языке.

Вообще, воздействие на язык моментально останавливает приступы икоты; можно с силой за кончик потянуть его вверх или вниз. Надавливание на корень языка вызывает рвотный рефлекс, который в свою очередь спазмирует пищевод и таким образом прекращает икоту.

Массирование глазных яблок, впадины между ключицами, мочек ушей, теплый душ и щекотание пяток, тоже, как ни странно, успешно останавливают икоту.

Если приступ случился на фоне нервного напряжения или испуга, то и воздействовать на него надо тоже психологическими способами. Например, поспорить с кем-нибудь на крупную сумму, что икота сейчас же закончится. Искренний страх просто так потерять деньги затмит ранее пережитое эмоциональное состояние и снимет икоту.

Главное, не поддаваться панике и бытовая икота, в конце концов, пройдет сама. А если приступ длительный и он не связан ни с каким заболеванием, то вовсе можно попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Такие случаи уже были.

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