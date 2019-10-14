Так, контакты представителей человеческой расы с гуманоидами-пришельцами принято разделять на три вида. Первым видом является так называемый холодный контакт, когда очевидцам удается лицезреть неопознанный летающий объект в небе над пространством нахождения данного индивидуума. Контактом второго рода является наблюдение за неопознанными летающими объектами непосредственно на земле при их недолгом прибывании и посадке, либо во время крушения неопознанных летающих объектов. Третьим же типом контакта является непосредственно контакт представителя людской расы и пришельца-гуманоида, вызывающий, несомненно, самый большой интерес из всех трех вышеперечисленных видов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, ученым Мак-Кэмпбелом была разработана и введена в эксплуатацию система классификации внешнего облика гуманоидов согласно показаниям очевидцев.

Так, одни из этих людей говорят, что пришельцы-инопланетяне имели меленькую, в форме вытянутой тыковки голову, большие темные глаза, елочку вместо рта. Рост их был чуть меньше среднего, а вес составляет приблизительно 18 кг. По некоторым из показаний, данные существа являются шестипалыми, на руках у них когти, а само тельце покрыто шерстью. По словам же других, волосяной покров у них отсутствует, а конечности очень тонкие и длинные.

Вторым типом наблюдаемых гуманоидов является тип, внешне очень схожий с людьми. Некоторые даже поговаривают, то инопланетяне изредка пользуются данным сходством и живут среди людей, наблюдая за ними, анализируя полученные данные и преследуя лишь им известные цели.

Третьим же видом встречавшихся живых существ являются гуманоиды-инопланетяне гиганты. Рост таких гигантов составляет более трех метров, по словам очевидцев, видящих их возле лагеря "Березка", что недалеко от Державинска, такие гуманоиды носят яркую одежду и головные уборы, что позволяет скрыть их лица. Подобный род пришельцев обладает ярко-оранжевыми глазами, а руки использует для перемещения по земле.

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