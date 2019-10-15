Рамблер публикует фразы-звоночки, которые должны насторожить любую женщину в отношениях с мужчиной и заставить задуматься, серьезно ли он к ней относится, передает Day.Az.

"Женщина должна платить за себя сама"

По мнению психологов, мужская скупость в деньгах свидетельствует о такой же скупости в чувствах. Сегодня женщина всюду демонстрирует самостоятельность, в то время как мужчины расслабились. Нет ничего плохого в том, чтобы делить семейный бюджет и составлять общие финансовые планы. Но если речь заходит о начале отношений, и мужчина открыто заявляет вам: "Плати за себя", стоит оставить не только деньги за свой счет, но и мысли об этом человеке. Встречаться со жмотом или нет - решать вам. Но в случае решения в его пользу красивых ухаживаний и заботы не ждите.

"Я не планирую заводить семью"

Ни сейчас, ни потом. Как правило, оно так и случается. Если ваши планы совсем другие, поддакивать парню и втайне мечтать о красивой свадьбе с ним и семье с детьми - плохая идея. Вы, конечно, можете поставить эксперимент и попробовать доказать ему, что вы - та единственная, из-за которой он поменяет свое мнение. Но практика показывает, что мужчин с такой установкой сложно переубедить. Лучше не тратить время и нервы и сразу расстаться, пока все не зашло слишком далеко.

"Заболела? Выздоравливай! Увидимся, как поправишься!"

Про заботу такой кавалер не слышал и вовсе. Не ждите от него искреннего сопереживания и помощи - ни сейчас, ни через много лет отношений. А если решите с ним остаться, то будьте готовы рассчитывать по жизни только на себя.

"Все мужчины изменяют"

У этой фразы есть скрытое продолжение, о котором влюбленная и очарованная девушка, вероятнее всего, даже не догадается. И звучит оно примерно так: "А значит я когда-то поступлю с тобой так же". Для вашего избранника измены - это нормально. Оставаться с таким мужчиной стоит только в том случае, если ваши точки зрения относительно измен совпадают.

"Я не готов знакомить тебя с родителями/друзьями"

А это значит, что отношения с вами он не считает серьезными. Любому мужчине важно "присвоить" женщину и продемонстрировать ее наличие своему окружению: это инстинкт, который формируется на базовом уровне. Если он позвал вас на встречу с друзьями, это путь к успеху. А если познакомил с мамой и папой - он задумывается о совместном будущем. В противном случае когда мужчина вас "скрывает", вы, вероятнее всего, не "единственная", а "одна из".

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