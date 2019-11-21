Сегодня звезды гороскопа с удвоенной силой будут склонять к осторожности, а также к необходимости тщательно взвешивать все "за" и "против", а потому приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. С одной стороны, такая тактика может быть помехой в делах, требующих быстрой реакции и волевых решений, зато и риск совершить сегодня ошибку (особенно в важных вопросах) близок к нулю. В целом же день идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.

Овен

Сегодня Овну не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные сегодня под влиянием порыва, заведут Овна совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Овну полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг - сегодня это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, - вот главный совет на сегодня. Ну а вечер Тельцу стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Близнецы

Сегодня - день, когда Близнецы способны свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Близнецы сумеют сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут сегодня в спорном вопросе выбрать Близнецов третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать их совета. Близнецам стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Рак

Сегодня Раку будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово "надо" будет вызывать у него аллергию! Скорее всего, дела, которые ему неинтересны, Рак просто перенесет на неопределенное "потом", а сам займется тем, чем ему захочется. Если же Раку все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Рака сегодня: заниматься тем, что вызывает его интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему волей-неволей приходится заниматься.

Лев

Сегодня Лев может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Лев способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву - взяв на вооружение сегодняшние планы, Лев имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Дева

Сегодня перед Девой может встать непростая задача, и от того, как она ее решит, будет зависеть многое. Возможно, именно сегодня от Девы может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст ее жизни новое направление. Так что решения Девы сегодня должны быть взвешены и продуманы - ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Весы

Сегодня неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Весы из колеи, однако, поддавшись эмоциям, они лишь сильнее накалят обстановку. Ворчанием и недовольством Весы вряд ли смогут решить проблему, поэтому лучший выход для них сегодня - это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Весы сегодня выиграют больше, чем если станут переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа предвещают Скорпиону ветер перемен - интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Скорпион не виделся много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии в далекие страны. Одиноким Скорпионам судьба сегодня предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если Скорпион не будет сидеть в четырех стенах и готов смело пойти навстречу новому.

Стрелец

Сегодня в гороскопе Стрельца будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни им будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Стрелец сегодня отлично справится с любым порученным ему фронтом работ; единственное, чем ему сегодня заниматься не стоит, - это творчеством. День склоняет Стрельца к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать сегодня в худшем случае подействуют во вред, в лучшем - будут малоэффективны.

Козерог

Сегодня Козерогу следует быть предельно осторожным в общении - не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Козерогу свое недовольство, покритиковать его или просто к чему-то придраться. Если сегодня Козерог не хочет обид и ссор, самая верная тактика - включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Водолей

Сегодня Водолей в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения! Он будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет ему добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Водолея есть свой подвох - жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют его звезды. Водолей сегодня не будет склонен прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдет на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Рыб о том, что они могут почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Рыбы способны испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе Рыб бурю противоречивых эмоций! Так что совет Рыбам на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.