Почти любой человек, страдающий от какой-либо зависимости, хоть раз пытался "завязать". Кто-то делает это постепенно, кто-то пытается бросить резко. Во втором случае (не всегда, но довольно часто) возникает синдром отмены, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Среди веществ, прием которых его провоцирует, запрещенные наркотические вещества, никотин, алкоголь и даже некоторые антидепрессанты. "Рамблер" выяснял, что такое синдром отмены и как он может навредить человеку.

Симптомы данного синдрома могут быть как психические, так и физические. Среди первых выделяют подавленность, тревожность и нарушения сна, среди вторых: проблемы с дыханием, потливость, тошноту и головную боль.

Если человек резко отказывается от сигарет или антидепрессантов, синдром отмены может быть почти безопасен. Первые несколько дней пациент скорее всего будет испытывать психологический дискомфорт и даже физическое недомогание, но это не отразится колоссальным образом на его здоровье.

Однако порой, в самых тяжелых случаях синдром отмены может привести к летальному исходу.

Происходит так зачастую после того, как человек внезапно отказывается от спиртного или транквилизаторов, которые до этого принимал регулярно и в больших количествах. Порой организм просто не может справиться с такими резкими переменами, что проявляется в виде белой горячки, судорог, инфаркта или инсульта.

Именно поэтому, если синдром отмены сопровождается внезапным и сильным ухудшением самочувствия, необходимо немедленно вызывать скорую.