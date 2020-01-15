Точный гороскоп на среду: ожидается непростой день с нестабильным эмоциональным фоном

Сегодня по гороскопу ожидается непростой день с нестабильным эмоциональным фоном. В течение дня и у вас, и у окружающих могут возникать резкие перепады настроения - от эйфории до апатии и раздражительности. Если сегодня на повестке дня у вас стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить. Сегодняшний день мало склоняет к организованности и логичности, зато поощряет любое проявление креатива. Если же на этот день у вас запланированы важные переговоры, то провести их лучше "без галстуков", в неформальной обстановке.

Овен

Сегодня у Овна может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у него раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато сегодня у Овна чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Телец

Сегодня Тельца может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Телец сегодня будет реагировать вдвойне остро.

Близнецы

Сегодня Близнецы постоянно будут отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов сегодняшний день не сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Близнецы рискуют зациклиться на них на несколько дней.

Рак

Сегодня день у Рака будет буквально переполнен недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самого Рака. В этот день ему не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто его то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Рак не обратил бы внимания, сегодня может неожиданно увлечь его, тем самым нарушив все его планы на день.

Лев

Сегодня у Льва проснется особое чутье на все прекрасное - прежде всего, на деньги. Вероятность найти сегодня если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Льва приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате - он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Льву надо быть осторожнее, иначе он рискует нанести своей фигуре тяжелый удар.

Дева

Сегодня граница между "надо" и "хочу" станет для Девы совсем уж зыбкой. Ей захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Деве не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий - у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в ее пользу.

Весы

Сегодня с самого утра Весы будут находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для них покажется непротивление обстоятельствам. При этом Весы будут необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне могли бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то им не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, сегодня будет мирно уживаться в Весах с полным нежеланием действовать.

Скорпион

Даже если вы не творческий человек, сегодня сделайте исключение. Звезды гороскопа в этот день максимально усиливают у Скорпиона его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Скорпиону много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

Стрелец

Сегодня в голову Стрельца придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, сегодня Стрельцу очень не помешает держать нос по ветру - может запахнуть деньгами!

Козерог

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить Козерогу возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Козерога обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию - она сегодня будет у вас на высоте!

Водолей

Сегодня главной силой Водолея станут его слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Водолей будет буквально терроризировать окружающих. А его умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самому же Водолею при этом будет казаться, что ничего необычного в его поведении нет, а играть на чувствах окружающих - дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!

Рыбы

Сегодня в течение дня настроение Рыб будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Рыб в этот день большое значение не стоит. Важные дела, запланированные на сегодня, Рыбам тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.