https://news.day.az/unusual/1194685.html Точный гороскоп на пятницу: гороскоп идеален для уединенного умственного труда, а вот к активному общению с окружающими он совсем не склоняет

Точный гороскоп на пятницу: гороскоп идеален для уединенного умственного труда, а вот к активному общению с окружающими он совсем не склоняет

Это интересно, 17 января 2020 00:15 121

Сегодняшний гороскоп идеален для уединенного умственного труда, а вот к активному общению с окружающими он совсем не склоняет. В отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды, поэтому худшее, что можно сделать сегодня - это браться за дела, требующие совместных решений. Зато в тех сферах, которые зависят только от вас, вы сможете свернуть горы! Занятия учебой, наукой, расчетами, планированием, домашними делами, финансами сегодня дадут наилучшие результаты.

Овен

Сегодня Овну самое время заняться накопившимися делами: его работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Овен почувствует повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии он способен решить многие задачи. А вот на окружающих сегодня лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Овна - свои.

Телец

Сегодня Тельцу легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! Увы, сегодня Тельцу основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Близнецов реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что их таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Близнецам настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо!

Рак

Сегодня Раку все свободное время лучше провести дома. А еще лучше - побыть одному или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Рака сегодня то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут его и создадут благоприятный фон.

Лев

Сегодня неосторожное поведение Льва может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся сегодня у Льва. Если ссоры с окружающими не входят в его текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Льву придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.

Дева

Сегодня мысли Девы будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что она рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Девы действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?

Весы

Вот уж что сегодня не будет волновать Весы ну нисколько, так это чужое мнение! Сегодня Весы будут настолько погружены в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не смогут. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Весов сегодня лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

Скорпион

Сегодня кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Скорпиона! Сострадательность же, как назло, у Скорпиона в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах его чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.

Стрелец

Сегодня Стрелец весь день проведет в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках... А еще лучше - пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко!

Козерог

Сегодня с самого утра Козерог рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, сегодня любая мелкая проблема может захватить внимание Козерога настолько, что покажется грандиозной проблемищей! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

Водолей

Сегодня Водолей рискует в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: "Охота пуще неволи". Какие-то его интересы (совсем не обязательно важные) увлекут его настолько, что он забудет обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлечется Водолей. Сегодня велик шанс потратить день на полнейшую ерунду, но если Водолей займется чем-либо полезным, то способен добиться прекрасных результатов!

Рыбы

Сегодня у Рыб возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Рыбам достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Рыбы рискуют весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

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