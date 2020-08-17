Начался ретроградный Уран. Что это значит?

Уран, "планета восстания", находится далеко, а движется ну ооооочень медленно. В каждом знаке зодиака он проводит по семь лет!

Как передает Day.Az со ссылкой на Еlle.ru, прямо сейчас обосновался в практичном и решительном Тельце (куда он вошел только в 2019-м, так что это надолго). Но даже в жизни столь нерасторопного гиганта все же время от времени происходит кое-что интересное. 15 августа Уран начинает ретроградное движение, которое продлится до 14 января 2021 года. И за это время нас ждет немало сюрпризов: Уран ведь еще и планета инноваций и неожиданных изменений на уровне коллектива.

Интересно, что Уран - одна из двух планет, которые движутся в противоположном направлении от Земли. На специфическом слэнге астрологов это "Великий Пробуждатель". Его присутствие в натальной карте говорит о том, как вы боретесь против власти и существующих порядков. Поэтому вскоре мы увидим еще больше протестов на разных уровнях. Ситуации "добавляет" и хозяин положения - Телец, знак денег и имущества.

На персональном уровне "попятная" планеты может пробудить аппетит к личностному росту. Мы будем искать инновационные пути выхода и изменения внутри себя и своего собственного внутреннего мышления.

Но реальные последствия ретроградного движения Урана мы начнем ощущать все же ближе к концу 2020 года.

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