В зоопарке США родился редкий белый носорог

В американском зоопарке ZooTampa в штате Флорида на свет появился детеныш редкого южного белого носорога (Ceratotherium simum simum), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Для учреждения это уже восьмой детеныш белого носорога, который появился в рамках специальной программы по восстановлению популяции.

Новорожденное животное пока не получило имя.

В администрации рассказали, что и мать и детеныш чувствуют себя хорошо и вскоре вернутся к остальной группе носорогов.

Отметим, что в начале XX века популяция вида сократилась до критических значений в 50-200 особей. Хотя ее и удалось увеличить до 20400 особей в Африке, животных продолжают классифицировать как находящихся под угрозой исчезновения. Главная опасность идет от браконьеров, которые добывают рога.