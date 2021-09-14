Сверхтяжелый танк Maus признали худшим оружием Второй мировой

Сверхтяжелый немецкий танк Maus, вес которого превышал 188 тонн, был признан худшим оружием эпохи Второй мировой войны. Он является крупнейшим в мире танком, вот только построить удалось всего два экземпляра, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Над бронетехникой работала команда Фердинанда Порше с 1942 по 1945 год, однако в боевых действиях Maus так и не смог поучаствовать.

Эксперты "Военно-промышленного курьера" считают, что гигант должен был прорывать укрепленные оборонительные полосы, вот только работы по созданию чрезмерно затянулись. Первое испытание новинки состоялось в октябре 1944 года. После этого Адольф Гитлер принял решение свернуть работу над Maus.

Почетное второе место досталось советскому миномету-лопате ВМ-17, которым пытались рыть окопы. При этом еще в ходе конфликта с Финляндией он продемонстрировал удручающе низкую эффективность - мины летели недалеко, а осколки застревали в снегу.

Отметили и американское вооружение. На третьей строчке оказался американский пистолет Liberator, практически не предназначенный для эффективной стрельбы на дистанции - убить врага можно было только в упор.