Психологи объяснили, может ли вера в Деда Мороза навредить ребенку

Вера в Деда Мороза не вредит психике ребенка и может играть важную роль в его эмоциональном и когнитивном развитии, если взрослые поддерживают ее бережно и честно.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщили специалисты Пермского Политеха.

По словам экспертов, вера в сказочного персонажа помогает детям развивать воображение, эмоциональную регуляцию и базовое ощущение собственной ценности. Она также способствует формированию представлений о добре, справедливости и заботе.

"С точки зрения психологии, вера в Деда Мороза является важным этапом развития ребенка. Погружение в атмосферу радости формирует базовую потребность "я - хороший", которая лежит в основе позитивной самооценки и психологического благополучия", - рассказала доцент кафедры "Социология и политология" ПНИПУ, кандидат психологических наук Ольга Юрьева.

По мнению ученых, эта традиция имеет не только психологическое, но и культурное и социальное значение. Она создает ощущение преемственности поколений и объединяет семью общими эмоциями и ритуалами.

"Для родителей вера в Деда Мороза становится инструментом заботы и создания теплых воспоминаний. Это значимо и для детей, и для самих взрослых", - отметил ассистент кафедры "Философия и право" ПНИПУ, клинический психолог Михаил Сухогузов.

С точки зрения возрастной психологии, потребность в волшебстве является нормальной для раннего детства - примерно до пяти лет. В этот период у ребенка еще нет четкого разграничения между реальностью и фантазией, а магическое мышление естественно вплетается в игры и повседневную жизнь.

При этом реакции детей на "разоблачение" могут быть разными. У малышей 3-4 лет Дед Мороз нередко вызывает страх, и узнавание в нем родителя, напротив, может снизить тревожность. У других детей неожиданное раскрытие тайны способно вызвать растерянность или эмоциональную реакцию.

Наиболее подходящим возрастом для откровенного разговора, если ребенок сам не задал вопросы, специалисты считают 9-10 лет. В этом возрасте важно подчеркнуть, что Дед Мороз - символ праздника и семейной традиции, а "волшебство" создавалось родителями из любви.

Эксперты предупредили, что травматичным может быть не сам факт раскрытия тайны, а поведение взрослых. Особенно опасной практикой является отрицание очевидного - например, убеждение ребенка, что переодетый папа "не был папой".

"Такое поведение может напоминать газлайтинг и подрывать базовое доверие к близким, повышая тревожность и внутренний конфликт", - пояснил Михаил Сухогузов.

При этом специалисты подчеркнули: отказ от веры в Деда Мороза с самого начала также является допустимым вариантом воспитания.

"Если в семье сразу говорят, что Дед Мороз - символ праздника, а подарки - проявление любви родных, это не лишает детство волшебства. Оно просто создается другими способами - через совместные ритуалы, заботу и творчество", - отметил Сухогузов.