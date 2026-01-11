Безумный план: зачем Сахару хотели взорвать ядерными бомбами

Идея создания внутреннего моря в самом сердце Сахары может казаться фантастикой, однако в разные периоды истории ее вполне серьезно обсуждали инженеры, военные и даже правительственные структуры. Самые радикальные проекты предусматривали использование ядерных взрывов для изменения ландшафта одной из крупнейших пустынь планеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет IFLScience.

Сахара занимает около 9,2 миллиона квадратных километров в Северной Африке, и часть ее территорий расположена ниже уровня моря. Именно это стало основой для идей искусственного затопления пустыни.

Первые проекты: каналы вместо песка

Одним из первых инициаторов был шотландский инженер Дональд Маккензи. Он предложил затопить бассейн Эль-Джуф, проложив канал длиной около 644 километров от побережья Марокко. В результате должно было появиться внутреннее море площадью около 96 тысяч квадратных километров - примерно как Ирландия.

В 1870-х годах похожую идею выдвинул капитан французской армии Франсуа-Эли Рудер. Вдохновившись строительством Суэцкого канала, он предложил соединить Средиземное море с солеными равнинами Шотт-эль-Феджей на юге Туниса. Проект получил поддержку Фердинанда де Лессепса - архитектора Суэцкого канала - и должен был стоить около 25 миллионов франков.

Целью было не только облегчение торговли, но и изменение климата региона - повышение влажности и плодородия Северной Африки. Однако выяснилось, что часть территорий не лежит ниже уровня моря, а расходы стремительно растут. В итоге идея так и не была реализована.

От инженерии - к литературе

Хотя проекты остались на бумаге, они вдохновили французского писателя Жюля Верна. В романе "Вторжение в море" (1905) он описал образование внутреннего моря в Сахаре в результате природной катастрофы.

Ядерный вариант: проект США

Наиболее радикальный план появился в ХХ веке. В рамках американской программы Project Plowshare Комиссия по атомной энергии США рассматривала возможность использования "мирных" ядерных взрывов для создания каналов. Речь шла о затоплении впадины Каттара в Египте, которая расположена примерно на 60 метров ниже уровня моря.

Предполагалось, что серия ядерных взрывов создаст проход для морской воды. Однако международные договоры запретили использование ядерного оружия даже в "гражданских" целях, и в 1977 году проект окончательно закрыли.

Идеи радикальной перестройки ландшафта появляются и в XXI веке. В 2018 году компания из Кремниевой долины предложила бороться с глобальным потеплением путем создания миллионов микроводохранилищ в пустынях Калифорнии. Проект оценили в 50 триллионов долларов - и он так и остался концепцией.