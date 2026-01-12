Кота из России признали самым красивым в мире

Абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Победитель набрал более 19,7 тыс. баллов. Второе место с 18,5 тыс. баллов заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда. Всего в рейтинге насчитывается почти 1,5 тыс. участников.

В предварительном рейтинге 2026 года также лидирует кот из России. Короткошерстный британец набрал 550 баллов.